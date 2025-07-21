Les Productions Carmagnole

Les Productions Carmagnole

DIY ton Carmagnole 2025

135 Rue Dorilda

Saint-Calixte, QC J0K 1Z0, Canada

Fin de semaine Cabine (16 ans et + )
100 $

Arrivée le vendredi, départ le dimanche, nuit en cabine (partagée). Prix majoré à partir du 25 août.

Fin de semaine Camping (16 ans et + )
90 $

Arrivée le vendredi, départ le dimanche, nuit en tente. Prix majoré à partir du 25 août.

Fin de semaine (12 - 16 ans)
50 $

Arrivée le vendredi, départ le dimanche. Prix majoré à partir du 25 août. De 12 à 16 ans.

Vendredi soir Cabine (16 ans et + )
55 $

Arrivée le vendredi, départ le samedi, nuit en cabine (partagée). Prix majoré à partir du 25 août.

Vendredi soir Camping (16 ans et + )
50 $

Arrivée le vendredi, départ le samedi, nuit en camping. Prix majoré à partir du 25 août.

Vendredi soir (12 - 16 ans)
30 $

Arrivée le vendredi, départ le samedi. Prix majoré à partir du 25 août. De 12 à 16 ans.

Samedi soir Cabine (16 ans et + )
55 $

Arrivée le samedi, départ le dimanche, nuit en cabine (partagée). Prix majoré à partir du 25 août.

Samedi soir Camping (16 ans et + )
50 $

Arrivée le samedi, départ le dimanche, nuit en camping. Prix majoré à partir du 25 août.

Samedi soir (12 - 16 ans)
30 $

Arrivée le samedi, départ le dimanche. Prix majoré à partir du 25 août. De 12 à 16 ans.

Fin de semaine complète enfant ( <12 ans)
Gratuit

Arrivée le vendredi, départ le dimanche. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Nuit du vendredi (< 12 ans)
Gratuit

Arrivée le vendredi, départ le samedi. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Nuit du samedi (< 12 ans)
Gratuit

Arrivée le samedi, départ le dimanche. Gratuit pour les moins de 12 ans.

