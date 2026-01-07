Fondation Réno-Jouets

Fondation Réno-Jouets

Don de faire rire 2026

972 Rue Saint-Jean

Québec, QC G1R 1R5, Canada

BALCON - Billet(s) individuel(s) (section balcon)
25 $

Un billet temporaire confirmant la transaction sera émis. Aucune place n'est réservée.

PARTERRE - Billet(s) individuel(s) (section 500-600)
350 $

*Inclut repas, vin et spectacle.
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Table VIP pour 8 (section 100-300)
3 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

*Ce forfait pour 8 personnes inclut repas, vin, spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Table VIP pour 10 (section 100-200)
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

*Ce forfait pour 10 personnes inclut repas, vin, spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Banquette VIP pour 4 (section 300)
1 600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

*Ce forfait pour 4 personnes inclut repas, vin et spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Banquette VIP pour 6 (section 300)
2 400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

*Ce forfait pour 6 personnes inclut repas, vin et spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Table pour 8 (section 400-500)
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

*Ce forfait pour 8 personnes inclut une opportunité de visibilité (logo sur la table), repas, vin et spectacle.

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Banquette pour 4 (section 500-600)
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

*Ce forfait pour 4 personnes inclut repas, vin et spectacle.

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Banquette pour 6 (section 500-600)
2 250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

*Ce forfait pour 6 personnes inclut repas, vin et spectacle.

Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

PARTERRE - Loggia pour 4
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

*Ce forfait pour 4 personnes inclut repas, vin et spectacle.


Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet

