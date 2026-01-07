Don de faire rire 2026

À propos de cet événement
Un billet temporaire confirmant la transaction sera émis. Aucune place n'est réservée.
*Inclut repas, vin et spectacle.
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 8 personnes inclut repas, vin, spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 10 personnes inclut repas, vin, spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 4 personnes inclut repas, vin et spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 6 personnes inclut repas, vin et spectacle, 2 billets pour le cocktail VIP après le spectacle et des opportunités de visibilité (carton avec logo de l’entreprise sur les tables et présence du logo à l’écran)
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 8 personnes inclut une opportunité de visibilité (logo sur la table), repas, vin et spectacle.
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 4 personnes inclut repas, vin et spectacle.
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 6 personnes inclut repas, vin et spectacle.
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
*Ce forfait pour 4 personnes inclut repas, vin et spectacle.
Reçu aux fins d'impôts admissible au montant de 150$ / billet
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!