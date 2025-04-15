Doppler Effect w/ Eskha & DJ Schnake

You must enter the place before 11:30 PM otherwise you will be charged the price difference with regular tickets. --> Happy Hour : 10 to 11 PM Vous devez entrer à la soirée avant 23h30, sinon la différence de prix avec les billets réguliers vous sera chargée. --> Happy Hour de 22h à 23.

You must enter the place before 11:30 PM otherwise you will be charged the price difference with regular tickets. --> Happy Hour : 10 to 11 PM Vous devez entrer à la soirée avant 23h30, sinon la différence de prix avec les billets réguliers vous sera chargée. --> Happy Hour de 22h à 23.

Plus de détails...