DOPPLER EFFECT X DSTP w/ KYZWALL & SOULS TIDE ZONE

You must enter the place before 11:30 PM otherwise you will be charged the price difference with regular tickets --- Vous devez entrer à la soirée avant 23h30, sinon la différence de prix avec les billets réguliers vous sera chargée

You must enter the place before 11:30 PM otherwise you will be charged the price difference with regular tickets --- Vous devez entrer à la soirée avant 23h30, sinon la différence de prix avec les billets réguliers vous sera chargée

Plus de détails...