Sur la pointe des pieds

Organisé par

Sur la pointe des pieds

À propos de cet événement

Double défi des deux Mario 2025 (2)

https://pointedespieds.com/activites-de-financement/double-defi-des-deux-mario/

Traversée 1 - ÉQUIPE BNC - 30 janvier au 1er février 2026
375 $

ATTENTION : POUR EMPLOYÉS BANQUE NATIONALE - Levée de fonds obligatoire de 1500$

Traversée 1 - ÉQUIPE DOMTAR - 30 janv. au 1er février 2026
375 $

ATTENTION : POUR EMPLOYÉS DOMTAR - Levée de fonds obligatoire de 1500$

Traversée 1 - ÉQUIPE RIO TINTO - 30 janvier - 1er février
375 $

ATTENTION : POUR EMPLOYÉS RIO TINTO - Levée de fonds obligatoire de 1500$

Traversée 1 - 30 janv. au 1er février 2026
375 $

ATTENTION : ANCIENS PARTICIPANT.ES D'AVENTURE THÉRAPEUTIQUE AVEC LA FONDATION SEULEMENT

Traversée 2 - ÉQUIPE BNC - 6 au 8 février 2026
375 $

ATTENTION : POUR EMPLOYÉS BANQUE NATIONALE - Levée de fonds obligatoire de 1500$

Traversée 2 - ÉQUIPE DOMTAR - 6 au 8 février 2026
375 $

ATTENTION : POUR EMPLOYÉS DOMTAR - Levée de fonds obligatoire de 1500$

Traversée 2 - ÉQUIPE RIO TINTO - 6 au 8 février 2026
375 $

ATTENTION : POUR EMPLOYÉS RIO TINTO - Levée de fonds obligatoire de 1500$

Traversée 2 - GRAND PUBLIC - 6 au 8 février 2026
375 $

Traversée hivernale du lac St-Jean - Levée de fonds obligatoire de 1500$ au profit des jeunes touchés par le cancer soutenus par la fondation Sur la pointe des pieds.

Traversée 2 - 6 au 8 février 2026
375 $

ATTENTION : ANCIENS PARTICIPANT.ES D'AVENTURE THÉRAPEUTIQUE AVEC LA FONDATION SEULEMENT

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!