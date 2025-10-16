Doux Novembre- Show Bénéfice 2e Édition

Organisé par
À propos de cet événement
Tu es le ou la bienvenue, simplement. Ta présence est déjà une contribution précieuse.
Un premier pas pour découvrir notre travail et soutenir le collectif à ton rythme.
Tu contribues concrètement à faire vivre nos activités et à nourrir notre démarche artistique.
Tu donnes ce qui te semble juste, avec liberté et confiance. Ta contribution aide à garder nos valeurs vivantes.
Tu offres avec générosité pour que d’autres puissent recevoir. Merci de nourrir la continuité et la croissance des échos.
Tu choisis de soutenir le projet au-delà de ta propre participation. Ta contribution permet à la communauté de rêver plus grand.
