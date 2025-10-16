Les Porteuses d'Échos, Théâtre Playback

Organisé par

Les Porteuses d'Échos, Théâtre Playback

À propos de cet événement

Doux Novembre- Show Bénéfice 2e Édition

Centre culturel Calixa-Lavallée Parc La Fontaine

3819 Av. Calixa-Lavallée, Montréal, QC H2L 3A7, Canada

Gratuit
Gratuit

Tu es le ou la bienvenue, simplement. Ta présence est déjà une contribution précieuse.

Découverte
10 $

Un premier pas pour découvrir notre travail et soutenir le collectif à ton rythme.

Soutien
20 $

Tu contribues concrètement à faire vivre nos activités et à nourrir notre démarche artistique.

Liberté
30 $

Tu donnes ce qui te semble juste, avec liberté et confiance. Ta contribution aide à garder nos valeurs vivantes.

Abondance
50 $

Tu offres avec générosité pour que d’autres puissent recevoir. Merci de nourrir la continuité et la croissance des échos.

Mécène
100 $

Tu choisis de soutenir le projet au-delà de ta propre participation. Ta contribution permet à la communauté de rêver plus grand.

Ajouter un don pour Les Porteuses d'Échos, Théâtre Playback

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!