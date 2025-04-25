DRAFT - Inscription BalleMolle 2026

Ces frais couvrent les frais de terrains, d'arbitres, d'assurances, d'affiliation avec Softball Québec, divers frais administratifs, l'ouverture de saison, les 2 tournois ET le party de fin d'année (18 octobre 2025).

Ces frais couvrent les frais de terrains, d'arbitres, d'assurances, d'affiliation avec Softball Québec, divers frais administratifs, l'ouverture de saison, les 2 tournois ET le party de fin d'année (18 octobre 2025).

Plus de détails...