DRAFT - Inscription BalleMolle 2026

Ces frais couvrent les frais de terrains, d'arbitres, d'assurances, d'affiliation avec Softball Québec, divers frais administratifs, l'ouverture de saison, les 2 tournois ET le party de fin d'année (18 octobre 2025).
Ces frais couvrent les frais de terrains, d'arbitres, d'assurances, d'affiliation avec Softball Québec, divers frais administratifs, l'ouverture de saison, les 2 tournois ET le party de fin d'année (18 octobre 2025).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!