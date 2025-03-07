Les Sentiers du Mont-Comi

Droit Accès ANNUEL 2025

Droit d'accès annuel | Familial
215 $

Pas d'expiration

Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège.
L’abonnement est valide pour 2 adultes et jusqu’à 3 enfants (15 ans et moins) pour la saison.

Droit d'accès annuel | Adulte
95 $

Pas d'expiration

Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour la saison et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège.

Droit d'accès annuel | Étudiant - 13 à 15 ans
45 $

Pas d'expiration

Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour la saison. (15 ans et moins) et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège.

Droit d'accès annuel 12 ans et -
Gratuit

Pas d'expiration

Aucun frais pour un enfant de 12 ans et moins.
Doit être accompagné d’un adulte.

Droit d'accès annuel | 65 ans et +
50 $

Pas d'expiration

Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome la saison et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège.

