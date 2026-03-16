Droit Accès ANNUEL 2026

Les Sentiers du Mont-Comi

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Droit d'accès annuel | Familial
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L’abonnement est valide pour 2 adultes et jusqu’à 3 enfants (17 ans et moins) pour la saison.

217,44$ Avant taxes

10,87$ TPS +

21,69$TVQ                                                                                               

Droit d'accès annuel | Adulte
110 $

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95,67$ Avant taxes               

 4,78$ TPS + 9,54$ TVQ

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Droit d'accès annuel | Étudiant - 13 à 17 ans
55 $

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47,84$ Avant taxes

2,39$ TPS + 4,77$ TVQ


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Droit d'accès annuel 12 ans et -
Gratuit

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Aucun frais pour un enfant de 12 ans et moins.
Doit être accompagné d’un adulte.

Droit d'accès annuel | 65 ans et +
74,75 $

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Droit d'accès annuel | Étudiant
74,75 $

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Preuve étudiante obligatoire

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