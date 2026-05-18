Droit accès JOURNALIER 2026

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Droit d'accès journalier | Adulte
19 $

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Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 16,52$ + taxes

Droit d'accès journalier | Étudiant 13 à 17 ans
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Droit d'accès journalier | 65 ans et +
17,25 $

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Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 15$ + taxes

Droit d'accès journalier | 12 ans et -
Gratuit

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Aucun frais pour un enfant de 12 ans et moins
Doit être accompagné d’un adulte.

Étudiant
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Preuve étudiante obligatoire. Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 15$ + taxes

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