Droit accès JOURNALIER 2026

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Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. Ce droit d’accès est valide pour 2 adultes et jusqu’à 3 enfants (17 ans et -) 45,01$ + taxes
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Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 16,52$ + taxes
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Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 13 à 17 ans. Une personne mineure ne peut se procurer elle-même un droit. 11,31$ + taxes
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Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 15$ + taxes
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Aucun frais pour un enfant de 12 ans et moins
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Preuve étudiante obligatoire. Cet abonnement donne accès à tous les sentiers en montée autonome pour une journée et N’INCLUT PAS la remontée en télésiège. 15$ + taxes
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