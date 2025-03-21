Hip-Hop Drill avec Angelo

Ce forfait donne accès à 4 classes de danse avec Angelo à Écho House.

📅 Quand : Tous les vendredis de 18h à 19h,

📍 Lieu : Écho House, Montréal

⚠️ Ce forfait garantit ta place pour 4 semaines consécutives — places limitées à 15 participants par mois.

🎯 Tout niveau — Viens comme tu es.



❗Non-remboursable et non transférable