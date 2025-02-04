Duel Christian Lepage 2025

Cet admission donne droit à une participation au Duel Christian Lepage 2024 du Parc du Mont-Comi. Le billet de remontée n'est pas inclut. Un rabais de 20% sera offert aux compétiteurs inscrits au Duel.
Une entreprise peut vous donner l'opportunité de vous offrir votre inscription et nous nommerons celle-ci durant l'évènement.
La date limite d'inscription est le 6 mars 2025.
Dans le questionnaire, vos réponses serviront à notre animatrice de mousser son discours à votre sujet ou de votre concurrent!
Casque obligatoire !
Cet admission donne droit à une participation au Duel Christian Lepage 2024 du Parc du Mont-Comi. Le billet de remontée n'est pas inclut. Un rabais de 20% sera offert aux compétiteurs inscrits au Duel.
Une entreprise peut vous donner l'opportunité de vous offrir votre inscription et nous nommerons celle-ci durant l'évènement.
La date limite d'inscription est le 6 mars 2025.
Dans le questionnaire, vos réponses serviront à notre animatrice de mousser son discours à votre sujet ou de votre concurrent!
Casque obligatoire !
Ajouter un don pour Club Alpin du Mont-Comi
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!