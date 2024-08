LA FÊTE DU CLIP | Projection de clips musicaux - Festival Courts d'un soir 2024

PROGRAMME LA FÊTE DU CLIP

Compétition officielle · Vidéoclip





Le vendredi 5 avril 2024, à 21h,

au Bistro Unis TV (Esplanade tranquille)





Description du programme

La Fête du Clip de Montréal vise à mettre en avant la symbiose des œuvres créées par les artistes et les cinéastes canadiens. Pour la 7ème année consécutive, nous continuons à mettre en avant ces talents émergents, mais également à proposer une soirée musicale et festive au public. C’est l’occasion pour les artistes et cinéastes de venir rencontrer leur public et de présenter sur grand écran leur travail.

Apprenez-en plus sur les oeuvres sur notre site :