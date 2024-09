Activité d'observation de l'éclipse solaire

L'événement est maintenant complet, merci de votre grand intérêt.





Une éclipse totale de Soleil aura lieu le 8 avril 2024 en après-midi à Saint-Camille

Ce phénomène astronomique rare se produit lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil et le cache complètement pour une courte période de temps. Ce sera la première éclipse totale depuis 1972 et la dernière du siècle dans la province de Québec.

Lors de l'éclipse, la lune vient graduellement cacher la surface du Soleil pour cacher complètement le disque solaire au moment de la totalité. À ce moment fugace, qui ne durera que trois minutes, nous aurons l’impression qu’il fait nuit et nous pourrons observer le comportement étrange des êtres vivants peuplant notre environnement. Le vent devrait aussi tomber momentanément et une lueur similaire au crépuscule sera observée à l’horizon. Des étoiles seront aussi visibles si le ciel est suffisamment dégagé. Pendant ce court moment, il sera possible d’observer la périphérie du Soleil que l’on nomme couronne solaire et ce, sans danger et sans lunettes protectrices. Pour toutes les autres phases de l’éclipse il sera primordial de porter des lunettes protectrices certifiées pour ne pas subir de lésions irréversibles aux yeux.

M. Martin Aubé, astrophysicien et résident de Saint-Camille, animera une activité publique autour de cet événement. Il mettra à disposition une quantité limitée de lunettes protectrices certifiées pour les participants inscrits. L’activité se tiendra le 8 avril, de 14h à 16h45, dans le stationnement du Centre Le Camillois. Afin d’assurer la sécurité des participants et de disposer de suffisamment de lunettes protectrices, il est nécessaire de réserver votre place via ce formulaire (ou en téléphonant au bureau municipal à l'aide des coordonnées ci-bas).





Les personnes ayant réservé se verront attribuer des lunettes lors de l'événement, mais elles devront se présenter entre 13h45 et 14h05 pour les récupérer. À partir de 14h05, les lunettes non réclamées seront offertes aux personnes présentes n’ayant pas de réservation. Pour assurer la sécurité oculaire, il est exigé que les enfants soient accompagnés d’un adulte responsable. Un ratio maximal de 4 enfants par adulte devra être respecté.





Pour plus d'information, veuillez contacter :





Émilie Burelle

Agente de développement

Municipalité du Canton de Saint-Camille

85, rue Desrivières | Saint-Camille (Québec) J0A 1G0

Téléphone : 819 828-3222 poste: 105