Purr Club Social Sofisticated Bday Extravengenza!

Purr Club Social présente Sofisticated Bday Extravengenza!
Afin de célébrer notre chère Sophie, nous serons réuni le 5 novembre prochain dans un espace intime , situé en plein coeur du plateau.
Une contribution de 25$ est demandé pour aider à couvrir la location de l'espace, le son, verres, glaces, le staff et les djs de la soirée! On a très hâte de célébrer avec vous!
BYOB (Aucune alcool ne sera vendu sur place).
L'adresse sera divulgué par courriel, à tous ceux et celles qui auront contribué à la soirée, à midi le jour de l'événement!
Nymra & Sofisticated (High Heels Prohibited) b2b MightyKat (Purr Club Social)
+
Fu Ancko
+
Gab (Minim)
Pour plus information, vous pouvez nous contacter à [email protected]
