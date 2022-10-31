Purr Club Social

Organisé par

Purr Club Social

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Purr Club Social

$

Ventes fermées

Purr Club Social Sofisticated Bday Extravengenza!

TBA

Lève-tôt
15 $
Purr Club Social présente Sofisticated Bday Extravengenza! Afin de célébrer notre chère Sophie, nous serons réuni le 5 novembre prochain dans un espace intime situé en plein coeur du plateau. Une contribution de 25$ est demandé pour aider à couvrir la location de l'espace, le son, verres, glaces, le staff et les djs de la soirée! On a très hâte de célébrer avec vous! BYOB (Aucune alcool ne sera vendu sur place). ​L'adresse sera divulgué par courriel, à tous ceux et celles qui auront contribué à la soirée, à midi le jour de l'événement! Nymra & Sofisticated (High Heels Prohibited) b2b MightyKat (Purr Club Social) + Fu Ancko + Gab (Minim) Pour plus information, vous pouvez nous contacter à [email protected]
1ère sortie
25 $
Purr Club Social présente Sofisticated Bday Extravengenza! Afin de célébrer notre chère Sophie, nous serons réuni le 5 novembre prochain dans un espace intime , situé en plein coeur du plateau. Une contribution de 25$ est demandé pour aider à couvrir la location de l'espace, le son, verres, glaces, le staff et les djs de la soirée! On a très hâte de célébrer avec vous! BYOB (Aucune alcool ne sera vendu sur place). ​L'adresse sera divulgué par courriel, à tous ceux et celles qui auront contribué à la soirée, à midi le jour de l'événement! Nymra & Sofisticated (High Heels Prohibited) b2b MightyKat (Purr Club Social) + Fu Ancko + Gab (Minim) Pour plus information, vous pouvez nous contacter à [email protected]

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!