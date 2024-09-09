Adhésions à Foëne, Coopérative de solidarité artistique 2024
Le membre utilisateur-consommateur
50 $
Valide pour un an
Une personne ou une société qui utilise les services
offerts par la coopérative pour son usage personnel.
*prix des parts sociales à payer une seule fois.
Une personne ou une société qui utilise les services
offerts par la coopérative pour son usage personnel.
*prix des parts sociales à payer une seule fois.
Le membre utilisateur·trice-producteur
50 $
Valide pour un an
Une personne ou une société qui utilise les services offerts par la coopérative dans le but d’en tirer des moyens d’existence, d’entreprise ou de profession.
*prix des parts sociales à payer une seule fois.
Une personne ou une société qui utilise les services offerts par la coopérative dans le but d’en tirer des moyens d’existence, d’entreprise ou de profession.
*prix des parts sociales à payer une seule fois.
Le membre de soutien (individuel)
20 $
Pas d'expiration
Une personne qui souhaite appuyer la coopérative, sans l'objectif d'en être un usager.
*ne profite pas d'avantages sur les services de la coopérative.
*prix des parts sociales à payer une seule fois pour se qualifier comme membre.
Une personne qui souhaite appuyer la coopérative, sans l'objectif d'en être un usager.
*ne profite pas d'avantages sur les services de la coopérative.
*prix des parts sociales à payer une seule fois pour se qualifier comme membre.
Le membre de soutien (organisme à vocation sociale)
200 $
Pas d'expiration
Une organisation à but non lucratif qui souhaite appuyer la coopérative, sans l'objectif d'en être un usager.
*ne profite pas d'avantages sur les services de la coopérative.
*prix des parts sociales à payer une seule fois pour se qualifier comme membre.
Une organisation à but non lucratif qui souhaite appuyer la coopérative, sans l'objectif d'en être un usager.
*ne profite pas d'avantages sur les services de la coopérative.
*prix des parts sociales à payer une seule fois pour se qualifier comme membre.
Le membre de soutien (corporatif)
1 000 $
Pas d'expiration
Une organisation qui souhaite appuyer la coopérative, sans l'objectif d'en être un usager.
*ne profite pas d'avantages sur les services de la coopérative.
*prix des parts sociales à payer une seule fois.
Une organisation qui souhaite appuyer la coopérative, sans l'objectif d'en être un usager.
*ne profite pas d'avantages sur les services de la coopérative.
*prix des parts sociales à payer une seule fois.
Ajouter un don pour Foëne, Coopérative de solidarité artistique
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!