Venez rencontrer le Père Noël !

Pour chaque famille, la Fondation du Collège Beaubois demande une contribution de 30 $ et offre la possibilité de faire un don volontaire (reçu d’impôt pour don émis automatiquement).





Les fonds amassés lors de cette activité serviront à financer la construction de classes extérieures et l'achat de mobilier urbain extérieur. Ces nouveaux plateaux d'enseignement pourront aussi servir d'aire de repos et de socialisation pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.





Nous comptons donc sur l'appui des donateurs pour finaliser l'acquisition de ce mobilier au cours de l'année 2023-2024. L'objectif de cette campagne est d'amasser 200 000 $.





***





Vous êtes intéressés à commanditer :





• Visite du Père Noël – 500 $

• Animation – 500 $

Ouvert à d’autres commandites !





***





Pour plus d’information, contactez :





Aline Merlin

[email protected]

514 684-7642 poste 285