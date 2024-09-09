Tournoi de Golf - Med UdeM

Billet comprend une ronde de golf 9 trou au Club de Golf St-Lambert, et un petit lunch offert par votre association étudiante. Il ne comprend pas la location de bâtons ou de cart. Le détenteur de billet doit adhérer au code vestimentaire du club.

Billet comprend une ronde de golf 9 trou au Club de Golf St-Lambert, et un petit lunch offert par votre association étudiante. Il ne comprend pas la location de bâtons ou de cart. Le détenteur de billet doit adhérer au code vestimentaire du club.

Plus de détails...