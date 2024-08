En marche les Simone : rendez-vous au 135 rue Eddy à Gatineau.





Viens marcher avec nous, connaître d'autres Simone, prendre une bonne bouffée d'air frais et partir la journée du bon pied. Pas compliqué! On se rencontre Chez les Simone, on décide de notre itinéraire ensemble.





Si tu as du retard et que tu veux qu'on t'attende, appelle Stéfanny au 819-319-5049.





C'est gratuit, mais les inscriptions sont appréciées pour une meilleure organisation ;-)





L'équipe de Chez les Simone