Soutenir l'autodétermination en milieu scolaire : Quelle posture adopter ?

Soutenir l’autodétermination des élèves implique d’adopter une posture d’intervention qui les amène à mieux profiter des occasions d’exercer leur autodétermination. À partir de 8 mots-clés, nous explorerons différentes postures et attitudes du personnel scolaire qui peuvent amener les élèves à adopter des comportements autodéterminés.





La présentation sera animée par Catherine Charette, agente des services régionaux de soutien et d'expertise (MEQ) et professionnelle de recherche pour la Chaire Autodétermination et Handicap (UQTR) .





Cette conférence fait partie de la programmation annuelle de L'accompagnateur. Assurez-vous de nous suivre pour ne rien manquer!