Conférence "Penser différemment pour agir différemment" avec Kevin Vanhoozer

Dr Vanhoozer aborde les défis auxquels l'Église moderne est confrontée et soutient que la formation des disciples passe par une compréhension profonde de la doctrine biblique et offre des perspectives novatrices sur la manière dont nous pouvons être intentionnels dans notre approche de la formation des disciples.





Cette conférence est une opportunité précieuse d'approfondir notre compréhension de la doctrine et de son rôle vital dans la vie de l'Église. Rejoignez-nous pour une journée de réflexion, d'apprentissage et d'inspiration alors que nous explorons ensemble comment la doctrine biblique peut façonner nos vies et nous préparer à vivre pour Christ dans la culture d'aujourd'hui.