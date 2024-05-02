Secteur Gestion immobilière - Opérations et gestionnaires de projets – cohorte #2 - 17 septembre - Région de Québec et alentours (1)
Voir le descriptif
Gestion immobilière - O&M, DD, Dir. de projets - région Qc
2 750 $
Série de trois ateliers d'une demi-journée chacun et suivi personnalisé.
Ces ateliers couvriront les modules suivants:
- Atelier A - 17 septembre 2024 - 9h00 à midi: Modules 1 & 2 (Note: cet atelier se fera en présentiel à un lieu à confirmer dans la région de Montréal)
- Atelier B - 15 octobre 2024 - 8h30 à midi: Modules 3, 4 et 5 (Note: cet atelier se fera par Teams)
- Atelier C - 12 novembre 2024 - 8h30 à midi: Modules 6, 7 & 8 (Note: cet atelier se fera par Teams)
Le programme inclus également une rencontre de suivi personnalisé entre chaque atelier et une rencontre de suivi aux 6 mois durant les 24 mois suivant la fin des ateliers.
Une convocation pour les trois dates vous sera transmise par courriel.
