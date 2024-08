Activités juin 2024

IMPORTANT





L'inscription aux activités doit être complétée obligatoirement par un parent ou tuteur.

Il est important pour l'organisation de la MDJ d'inscrire votre jeune UNIQUEMENT aux activités auxquelles il participera.





Les règlements en vigueur lors des heures régulières de la MDJ s'appliquent également lors des sorties à l'extérieur de l'organisme. Dans le cas où un jeune manquerait à un règlement, les parents ont la responsabilité de venir chercher leur enfant et le coût de l'activité ne sera pas remboursé.





Aucun remboursement possible si un jeune s'inscrit à une activité et ne se présente pas. De plus, il se verra refuser l'accès à la prochaine activité.





Dans la section « Récapitulatif », Zeffy facture automatiquement un don de 15 % pour les soutenir. (Cette technologie sécurisée nous est fournie gratuitement.) Si vous ne désirez pas payer ce montant, et vous n’êtes pas obligé, veuillez sélectionner « Autre » en cliquant sur la flèche apparaissant dans la boîte où figure le 15 %. Le montant sera ainsi réajusté à zéro.