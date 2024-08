Enfant - Concert du 14 juillet 2024 - Sandrine Lévesque chanteuse de Jazz accompagné par Nicolas Fortin (Guitare)

POUR VOTRE INFORMATION:

La contribution à la plateforme Zeffy est facultative, vous n'êtes pas tenu de laisser le 15% indiqué lors du paiement, mais nous recommandons un minimum de 4% pour couvrir leur frais de carte de crédit et de maintien de la plateforme de vente de billets en ligne.





Sandrine Lévesque, chanteuse de Jazz, sera accompagné à la guitare par Nicolas Fortin.

Dans une ambiance Jazzy, venez vivre avec nous ce concert de la saison 2024 des concerts des Dimanches Musicaux.

Nous vous rappelons que l'entrée à nos concerts des Dimanches musicaux vous donne droit à passer la journée dans les jardins et de consulter les plaques interprétatives ainsi que visionner la balado découvrant ainsi une partie de l'histoire des habitants de Cumberand.

On vous y attend en grand nombre et n'hésitez pas à faire connaitre nos Dimanches musicaux à vos familles et amis.

Merci!

C'est un rendez-vous!

La Corporation