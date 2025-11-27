Popote roulante de Chez Nelson - inscription, commande et paiement - Janvier 2026

Janvier 2026 - Forfait tout inclus repas complets
64,50 $
Disponible jusqu'au 7 janv.

Incluant :

3 repas complets chauds - mercredi

3 repas complets chauds - vendredi

3 plats frais - vendredi

Janvier 2026 - Forfait tout inclus plats principaux
49,50 $
Disponible jusqu'au 7 janv.

Incluant :

3 plats principaux chauds - mercredi

3 plats principaux chauds - vendredi

3 plats principaux frais - vendredi

Janvier 2026 - Repas complets chauds - mercredi et vendredi
48 $
Disponible jusqu'au 7 janv.

Incluant:

3 repas complets chauds - mercredi

3 repas complets chauds - vendredi

Janvier 2026 - Plats principaux chauds - mercredi et vendredi
33 $
Disponible jusqu'au 7 janv.

Incluant :

3 plats principaux chauds - mercredi

3 plats principaux chauds - vendredi

Janvier 2026 - À la carte - plat chaud (voir question #4)
5,50 $
Disponible jusqu'au 7 janv.
Janvier 2026 - À la carte - plat frais (voir question #4)
5,50 $
Disponible jusqu'au 7 janv.

Svp nous envoyer les jours de livraisons demandés.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!