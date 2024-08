Golden hour : le 5à7 estival de La Piscine

Save the date! Notre Golden hour annuel est de retour! ☀️





On vous convie le 6 juin prochain à notre traditionnel 5 à 7 estival pour lancer l'été en grand, célébrer ensemble les bons coups de l'année, et puis, surtout, inaugurer la fameuse terrasse du Rodier!





C'est l'occasion parfaite pour se retrouver, jaser, de faire le plein de bonnes vibes et d'inspiration pour continuer notre mission en beauté, et de vous remercier pour le travail réalisé ensemble cette année!





Nous avons hâte de vous accueillir, d’en apprendre plus sur vos actualités et de renforcer les liens entre culture et entrepreneuriat.





À très vite sur notre terrasse,





L’équipe de La Piscine