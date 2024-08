Fête de départ à la retraite de monsieur Jean-Philippe Cotton

Chers amis et collègues,

Après plus de 35 années de dévouement et de travail acharné dans le réseau de la Santé et des Services sociaux, le moment est venu pour Jean-Philippe de profiter d'une retraite bien méritée. Pour célébrer cette étape importante, nous avons le plaisir de vous inviter à une fête en son honneur.

Date : 12 septembre 2024

Heure : 17h30

Lieu : 308 boul. Cartier, Laval, salle 1

RSVP : via cet événement





La soirée sera sous une formule cocktail informelle.





Si vous ne pouvez-vous joindre à nous, vous avez la possibilité de tout de même contribuer au cadeau (via cette plate-forme) et/ou d 'écrire un mot à son attention et nous transmettre des photos (via madame Chantal Robert à l'adresse suivante: [email protected]).





Joignez-vous à nous pour une soirée de célébration, de souvenirs partagés et de moments inoubliables. Nous espérons que vous pourrez être présents pour rendre cet événement spécial et mémorable.

Merci de confirmer votre présence avant le 23 août 2024

Nous avons hâte de vous voir !





Cordialement,





Marie-Hélène Fortin