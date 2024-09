Atelier Acupuncture

* Merci de bien lire attentivement toutes les informations ci-dessous et de prendre en compte les conditions de participation *





Le samedi 7 octobre prochain de 10 h du à 12 h nous organisons un atelier d'introduction à l'acupuncture dune durée totale de 2h avec Ludivine Prioux dans notre Espace Fibromelle d'Hochelaga.





L'acupuncture aide dans la gestion des symptômes comme les douleurs et les règles hémorragiques, mais aussi le stress amené par la maladie. L'acupuncture est une pratique millénaire issue de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). En MTC on associe habituellement l'acupuncture et les herbes pour traiter les fibromes. L'acupuncture permet de traiter les symptômes et les herbes peuvent aider à diminuer la taille.

Ludivine utilisera un protocole de points généraux pour les dysménorrhées et les règles abondantes qui sera plus facile à faire en petit groupe.





Veuillez noter que pour cet atelier les places sont limitées à 10 maximum





IMPORTANT - Conditions de participation:





- être patiente présentant des règles hémorragiques et douleurs pelviennes

- Remplir un formulaire de consentement et vos informations médicale via un lien "gorendezvous" qui vous sera envoyé par mail après votre inscription