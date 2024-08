Vente de beignes artisanaux BEIKO

Régalez-vous avec de succulents beignes artisanaux de la compagnie Beiko. Découvrez les saveurs du mois d’avril et commandez vos généreux beignes ici au cout de 5$ unité.





Comme les saveurs sont toutes plus alléchantes les unes que les autres, nous ne porterons pas de jugement sur les dents sucrés qui souhaiteront en commander plus d'un. Après tout, c'est pour une bonne cause, car les profits servent pour la campagne des Jeux de la fonction publique (et donc à Entraide... ;) ! Vendus au même prix qu'en succursale, 50% du prix payé sera remis à ENTRAIDE!





La livraison est prévue en avant-midi le mardi 23 avril et le mercredi 24, soit un dessert livré directement au bureau pour le repas du midi!