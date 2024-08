Banquet annuel de l'Écé 2024

Joignez-vous à nous pour le banquet-bénéfice annuel de l'Écé avec une prestation spéciale de Danielle Savard.





Venez entendre les nombreuses façons dont le Seigneur utilise l'Écé pour offrir une formation marquante et des opportunités créatives pour rencontrer le Christ vivant, retrouver la richesse de l’Église catholique, et vivre une vie de foi vibrante en proclamant la Bonne Nouvelle par la parole et le témoignage.





27 avril 2024 de 18h00 à 21h00 (ouverture des portes à 17h00)

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens

289 avenue Dussault, Winnipeg, MB