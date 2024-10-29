Les États généraux de l'itinérance

Ce tarif est valide seulement pour les membres du RSIQ (voir liste au www.itinerance.ca/a-propos-rsiq/nos-membres/.)
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
Ce tarif est valide seulement pour les membres du RSIQ (voir liste au www.itinerance.ca/a-propos-rsiq/nos-membres/.)
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
RSIQ | Non-Membre
CA$500
Ce tarif est pour les non-membres du RSIQ (municipalités, Réseau de la Santé et des Services sociaux, organismes, élu⸱e⸱s, employé⸱e⸱s des ministères, expert⸱e⸱s de vécu etc.).
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
Ce tarif est pour les non-membres du RSIQ (municipalités, Réseau de la Santé et des Services sociaux, organismes, élu⸱e⸱s, employé⸱e⸱s des ministères, expert⸱e⸱s de vécu etc.).
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
Conférencier⸱ère⸱s | membre
CA$325
Ce tarif est valide seulement pour les membres du RSIQ (voir liste au www.itinerance.ca/a-propos-rsiq/nos-membres/.)
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
Ce tarif est valide seulement pour les membres du RSIQ (voir liste au www.itinerance.ca/a-propos-rsiq/nos-membres/.)
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
Conférencier⸱ère⸱s | non-membre
CA$400
Ce tarif est pour les conférencier⸱ère⸱s qui présentent lors de l'événement.
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)
Ce tarif est pour les conférencier⸱ère⸱s qui présentent lors de l'événement.
Inclus : repas (déjeuner léger, collations et diner) conférences, ateliers, cocktail 5 à 7 (une consommation, des bouchées)