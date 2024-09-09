AGA 2024 : Fier·ère·s d’une jeunesse au potentiel inarrêtable !!!

Toute personne physique, âgée de 15 à 35 ans, qui reçoit les services de la personne morale, ou qui fréquente le Quartier Jeunesse, détient le statut de membre usager. Le membre usager âgé de 18 ans et plus a le droit de participer aux assemblées générales, avec droit de parole et droit de vote. Il a également le droit de se porter candidat à un poste au conseil d’administration.