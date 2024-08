WEBINAIRE | Cultiver un état d'esprit entrepreneurial - GRATUIT

Qu’est-ce qu’un entrepreneur? Une personne qui sacrifie tout pour son entreprise?



Être entrepreneur n’est pas de tout repos. Malgré toute la bonne volonté, maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle est un défi constant. Parfois, il faut apprendre à renouer avec soi-même, à retrouver le temps et la passion d’investir sur soi en tant qu’individu et se voir comme une entité séparée de son entreprise.





Si nous ne sommes pas en mesure de fixer des limites raisonnables avec ses clients, ses employés ou ses tracas administratifs ou financiers, c’est prendre le risque de perdre toute énergie créative et d’aller droit vers un « burn-out » entrepreneurial !



Cette formation a pour objectif de se fixer des objectifs professionnels et personnels qui soient réalistes, d’utiliser des techniques pour renforcer sa résilience, et de reprendre sa place en tant que leader innovateur.





ÉLÉMENTS DE CONTENU

Comprendre la résilience et l’innovation dans le succès entrepreneurial

Différentes stratégies afin de tracer une ligne claire entre sa vie professionnelle et personnelle

Comment dire non à des clients et/ou des employés

Savoir se créer une routine de bien-être – chacun à sa façon!

Rédiger des objectifs SMART pour soi-même





MATÉRIEL FOURNI

Chaque participant reçoit une documentation qui comprend les différents éléments de contenu et exercices qui ont été discutés en atelier.





APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Cet atelier se déroule sous forme de présentation PowerPoint, d’échanges interactifs, de réflexions individuelles et en groupe accompagnés de nombreux exemples concrets. Le partage d’expérience entre les participants est bien sûr sollicité.