5K POUR LE BIEN-ÊTRE TIRAGE

Participez pour avoir la chance de gagner un dîner en trois services (pour deux personnes) préparé par une chef diplômée de l'ITHQ d'une valeur de 350$, spécialisée en gastronomie et cuisine supérieure. Le chef composera un menu carte blanche préparé et servi dans le confort de votre domicile. Cette offre est exclusive aux résidents du Grand-Montréal.

Participez pour avoir la chance de gagner un dîner en trois services (pour deux personnes) préparé par une chef diplômée de l'ITHQ d'une valeur de 350$, spécialisée en gastronomie et cuisine supérieure. Le chef composera un menu carte blanche préparé et servi dans le confort de votre domicile. Cette offre est exclusive aux résidents du Grand-Montréal.

Plus de détails...