Tirage Voyage 2025 - Plus de 100 000$ en prix à gagner !!!

La vente de billets du Tirage-voyage 2025 est officiellement commencée! En achetant un billet, vous courez la chance de gagner une foule de prix. Le tirage inclut plus de 100 000 $ en prix à gagner, dont : • 18 crédits-voyages monnayables d’une valeur de 2 000 $. • 100 prix en argent incluant un gros lot de 10 000 $; • 100 prix instantanés en argent et des billets gratuits Les tirages auront lieu les 23 janvier, 20 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin, 24 juillet et 21 août 2025. En plus de courir la chance de remporter l’un des magnifique prix, vous contribuez directement à l’amélioration des soins de santé offerts au CIUSSS de l’Estrie et à la qualité de vie des personnes hébergées en CHSLD à Sherbrooke. Seulement 3 500 billets en vente au coût de 130$ du 10 octobre au 28 novembre 2024.

