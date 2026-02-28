Bal des finissant.e.s 2025/26

Billet Cocktail Famille & Amis (17h – 19h)





Offrez à vos proches un moment unique pour célébrer votre réussite à vos côtés. De 17h à 19h, un mixologue sera là pour vous garder hydratés, tandis qu’un photographe et un booth photo GiF immortaliseront l’instant !





Note importante : Ce billet est limité à ce créneau. À 19h, vos invités vous laisseront poursuivre la soirée avec votre cohorte et votre accompagnateur.trice.