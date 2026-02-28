Association générale des étudiant.e.s au 1er cycle en psychologie à l'UQAM

Organisé par

Association générale des étudiant.e.s au 1er cycle en psychologie à l'UQAM

À propos de cet événement

Ventes fermées

Bal des finissant.e.s 2025/26

55 Chem. des Floralies

Montréal, QC H3C 1A9, Canada

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Billet finissant.e.s
95 $

*Billet finissant.e.* :


Savourez des bouchées exclusives et deux consommations, et immortalisez la soirée grâce à notre photographe et au photobooth GIF. Profitez d'une ambiance festive en toute sérénité grâce à la présence d'un service sentinelles et d'un garde de sécurité.


Votre accès comprend :


- 2 drinks sélectionnées inclus

- Bouchées signées par notre chef personnel

- Équipe 100% pro (DJ, mixologue, traiteur et plus encore)

- Photographe et photobooth à GIF

- Service de sentinelles et garde de sécurité sur place


Billet invité.e.s
105 $

Billets pour les personnes accompagnatrices.

*Billet invité.e*


Votre accès comprend :


- 2 drinks sélectionnées inclus

- Bouchées signées par nos chefs personnels

- Équipe 100% pro (DJ, mixologue, traiteur et plus encore)

- Photographe et photobooth à GIF

- Service de sentinelles et garde de sécurité sur place

Billet cocktail (5@7)
50 $

Billet Cocktail Famille & Amis (17h – 19h)


Offrez à vos proches un moment unique pour célébrer votre réussite à vos côtés. De 17h à 19h, un mixologue sera là pour vous garder hydratés, tandis qu’un photographe et un booth photo GiF immortaliseront l’instant !


Note importante : Ce billet est limité à ce créneau. À 19h, vos invités vous laisseront poursuivre la soirée avec votre cohorte et votre accompagnateur.trice.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!