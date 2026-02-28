Bal des finissant.e.s 2025/26

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À propos de cet événement
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*Billet finissant.e.* :
Savourez des bouchées exclusives et deux consommations, et immortalisez la soirée grâce à notre photographe et au photobooth GIF. Profitez d'une ambiance festive en toute sérénité grâce à la présence d'un service sentinelles et d'un garde de sécurité.
Votre accès comprend :
- 2 drinks sélectionnées inclus
- Bouchées signées par notre chef personnel
- Équipe 100% pro (DJ, mixologue, traiteur et plus encore)
- Photographe et photobooth à GIF
- Service de sentinelles et garde de sécurité sur place
Billets pour les personnes accompagnatrices.
*Billet invité.e*
Votre accès comprend :
- 2 drinks sélectionnées inclus
- Bouchées signées par nos chefs personnels
- Équipe 100% pro (DJ, mixologue, traiteur et plus encore)
- Photographe et photobooth à GIF
- Service de sentinelles et garde de sécurité sur place
Billet Cocktail Famille & Amis (17h – 19h)
Offrez à vos proches un moment unique pour célébrer votre réussite à vos côtés. De 17h à 19h, un mixologue sera là pour vous garder hydratés, tandis qu’un photographe et un booth photo GiF immortaliseront l’instant !
Note importante : Ce billet est limité à ce créneau. À 19h, vos invités vous laisseront poursuivre la soirée avec votre cohorte et votre accompagnateur.trice.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!