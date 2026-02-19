Boîtes à fromage de Pâques

Parfait pour 4 à 6 personnes: Mélange de fondue au fromage des Saint-Anges.
Parfait pour 4 à 6 personnes: Mélange de fondue au fromage des Saint-Anges.
Boîte Apéro de Pâques (Pour 4 à 6 personnes)
80 $
Parfait pour 4 à 6 personnes : 4 fromages, 2 sélections de charcuterie, 1 pâté, croûtons et chocolats.
Parfait pour 4 à 6 personnes : 4 fromages, 2 sélections de charcuterie, 1 pâté, croûtons et chocolats.
Boîte brunch de Pâques (Pour 6 à 10 personnes)
150 $
Parfait pour 6 à 10 personnes : Cretons maison, une sélection de trois fromages, confiture et compote maison, quiche, jambon blanc, quatre croissants, deux chocolatines, brioche traditionnelle de Pâques et gravlax d’omble de la Gaspésie.
Parfait pour 6 à 10 personnes : Cretons maison, une sélection de trois fromages, confiture et compote maison, quiche, jambon blanc, quatre croissants, deux chocolatines, brioche traditionnelle de Pâques et gravlax d’omble de la Gaspésie.
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