H23 - Groupe de travail sur le livre d’artiste avec Emmanuelle Jacques et Andrée-Anne Dupuis-Bourret

S’adressant aux créatrices et créateurs ayant une pratique en art imprimé ou photographique, ce Groupe de travail sur le livre d’artiste offre une occasion de concevoir et entreprendre un projet de livre d’artiste tout en partageant sa démarche et ses réflexions avec ses pair(e)s au cours du processus. Au fil des rencontres, des présentations thématiques, des démonstrations techniques et des discussions d’atelier seront proposées aux participant(e)s.

Les participant(e)s qui désirent s’inscrire doivent soumettre un dossier par courriel.

*Les rencontres se déroulent en français. Les séances en présence seront privilégiées, cependant, selon la recrudescence de la pandémie, une formule en visioconférence sera proposée aux participant(e)s.





Cette formation d'une durée de 21 heures se déroulera les jeudis 12 et 26 janvier, 9 et 23 février ainsi que le 16 mars, de 18h à 21h et le samedi 4 mars 2023 de 10h à 17h.