ECCØ - Le défilé

2 R. de la Commune O

Montréal, QC H2Y 4B2, Canada

VIP
54 $

En plus d'être placé aux premières loges, profitez des avantages suivants : accès au cocktail VIP dès 18h30, sac de goodies d'une valeur de 200$ et rencontre avec notre fier partenaire.


Inclus un don pour la recherche sur le cancer directement reversé à la Société Canadienne du Cancer

Catégorie 1
39 $

2ème rang, vue parfaite sur le runway offrant une proximité et une expérience unique.


Inclus un don pour la recherche sur le cancer directement reversé à la Société Canadienne du Cancer.

Catégorie 2
30 $

4ᵉ rang, assis sur des tabourets surélevés. Profitez d’une perspective différente et d’une vue dégagée sur le runway, idéale pour admirer l’ensemble du défilé.


Inclus un don pour la recherche sur le cancer directement reversé à la Société Canadienne du Cancer.

Catégorie 3
21 $

3ᵉ rang, assis confortablement sur chaise. Un parfait compromis entre proximité avec le podium et confort, pour vivre pleinement l’expérience du show.


Inclus un don pour la recherche sur le cancer directement reversé à la Société Canadienne du Cancer.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!