22 août Projection et causerie | " Les début de l'Hydro-électricité sur la Côte-Nord "

La carte de membre individuelle est au coût annuel de 25$ pour un adulte, 20$ pour un aîné ou un étudiant et 45$ pour une famille. Elle donne l'accès annuel gratuit au Musée et au Vieux-Poste, en plus d'offrir divers privilèges tels que 10% de rabais sur les activités culturelles. Contactez l'accueil du Musée pour plus d'informations : 418-968-2070.

La carte de membre individuelle est au coût annuel de 25$ pour un adulte, 20$ pour un aîné ou un étudiant et 45$ pour une famille. Elle donne l'accès annuel gratuit au Musée et au Vieux-Poste, en plus d'offrir divers privilèges tels que 10% de rabais sur les activités culturelles. Contactez l'accueil du Musée pour plus d'informations : 418-968-2070.

Plus de détails...