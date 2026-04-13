Éclosions, en crescendo - Concerts du programme de musique 2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Présenté par les élèves de 1ère secondaire.
Présenté par les élèves de 1re secondaire.
Présenté par les élèves de 2e secondaire.
Présenté par les élèves de 2e secondaire.
Présenté par les élèves des groupes réguliers de 3e, 4e, et 5e secondaire.
Présenté par les élèves des groupes réguliers de 3e, 4e, et 5e secondaire.
Présenté par les élèves de la concentration musique de 3e, 4e, et 5e secondaire.
Présenté par les élèves de la concentration musique de 3e, 4e, et 5e secondaire.
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