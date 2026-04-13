Collège Jean-Eudes

Organisé par

Collège Jean-Eudes

À propos de cet événement

Éclosions, en crescendo - Concerts du programme de musique 2025-2026

3535 Bd Rosemont

Montréal, QC H1X 1K7, Canada

Éclosions, en crescendo - Concert du 6 mai 17h30 - ADULTE
20 $

Présenté par les élèves de 1ère secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 6 mai 17h30 - ENFANT
10 $

Présenté par les élèves de 1re secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 6 mai 19h - ADULTE
20 $

Présenté par les élèves de 2e secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 6 mai 19h - ENFANT
10 $

Présenté par les élèves de 2e secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 7 mai 19h - ADULTE
20 $

Présenté par les élèves des groupes réguliers de 3e, 4e, et 5e secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 7 mai 19h - ENFANT
10 $

Présenté par les élèves des groupes réguliers de 3e, 4e, et 5e secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 8 mai 19h - ADULTE
20 $

Présenté par les élèves de la concentration musique de 3e, 4e, et 5e secondaire.

Éclosions, en crescendo - Concert du 8 mai 19h - ENFANT
10 $

Présenté par les élèves de la concentration musique de 3e, 4e, et 5e secondaire.

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