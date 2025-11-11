Journée Eco Ferme

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités principales. Tarification Early bird disponible jusqu'au 31 janvier 2026.
Visites de fermes le 1er mars à Wakefield
20 $
Rejoignez-nous le 1er mars pour une journée de visites de fermes dans la région de Wakefield ! Vous visiterez jusqu'à trois fermes situées à moins d'une demi-heure de route de Wakefield, avec des visites guidées à chaque endroit. Les frais d'inscription serviront directement à soutenir les hôtes des visites de fermes. Les participants devront prévoir leur propre moyen de transport et apporter les rafraîchissements qu'ils souhaitent. Les places sont limitées !
Ajouter un don pour Canadian Organic Growers Inc. / Cultivons Biologique Canada Inc.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!