Journée Eco Ferme

Rejoignez-nous le 1er mars pour une journée de visites de fermes dans la région de Wakefield ! Vous visiterez jusqu'à trois fermes situées à moins d'une demi-heure de route de Wakefield, avec des visites guidées à chaque endroit. Les frais d'inscription serviront directement à soutenir les hôtes des visites de fermes. Les participants devront prévoir leur propre moyen de transport et apporter les rafraîchissements qu'ils souhaitent. Les places sont limitées !

Rejoignez-nous le 1er mars pour une journée de visites de fermes dans la région de Wakefield ! Vous visiterez jusqu'à trois fermes situées à moins d'une demi-heure de route de Wakefield, avec des visites guidées à chaque endroit. Les frais d'inscription serviront directement à soutenir les hôtes des visites de fermes. Les participants devront prévoir leur propre moyen de transport et apporter les rafraîchissements qu'ils souhaitent. Les places sont limitées !

Plus de détails...