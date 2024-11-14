Ventes fermées

Vente aux enchères silencieuse de HFS Gad Elmaleh

Lieu de prise en charge

2 Rue Hope, Dollard-des-Ormeaux, QC H9A 2V5, Canada

2 billets pour Gad Elmaleh @ le Centre Bell le 11 décembre à 20h
75 $

Enchère de départ

Les 2 billets pour voir l'humoriste Gad Elmaleh au Centre Bell dans la Loge Hypertec le mercredi 11 décembre 2024 à 20h. Toutes les recettes sont directement reversées à la HFS Grad 2025. Le spectacle est principalement en français.

