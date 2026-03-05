École élémentaire La Mosaïque : Encan 2026/Auction 2026

Offre : Séjour rustique au chalet Hemlock sur le lac Oxbow — 4 jours / 3 nuits

Valeur : 950 $

Venez profiter de la nature en séjournant au chalet Hemlock, un chalet rustique et chaleureux de 3 chambres, situé dans la communauté du Oxbow Lakeside Community Club, près de Huntsville (Ontario). Le Oxbow Lakeside Community Club (OLCC) est une communauté de chalets en copropriété appartenant à des femmes lesbiennes, où des invité·e·s respectueux de toutes les identités sont les bienvenus.

Dates disponibles : du 1er avril au 26 juin, ou du 8 au 30 septembre 2026 (selon disponibilité).

Le chalet Hemlock est hivernisé et disponible à la location toute l’année.

Caractéristiques du chalet Hemlock :

3 chambres : 2 lits queen, 1 lit double

Convient aux enfants

Accepte les chiens

Capacité maximale : 6 personnes (enfants compris)

Lac Oxbow idéal pour la baignade et le canotage/paddle

Accès exclusif à 2 planches à pagaie (SUP)

Frais de ménage :

Le bénéficiaire doit nettoyer le chalet avant son départ ou payer des frais de ménage de 175 $. Les réservations se font directement avec l’hôte.

http://oxbowclub.com/cottages/hemlock/