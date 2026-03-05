École élémentaire La Mosaïque : Encan 2026/Auction 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Offre : Séjour rustique au chalet Hemlock sur le lac Oxbow — 4 jours / 3 nuits
Valeur : 950 $
Venez profiter de la nature en séjournant au chalet Hemlock, un chalet rustique et chaleureux de 3 chambres, situé dans la communauté du Oxbow Lakeside Community Club, près de Huntsville (Ontario). Le Oxbow Lakeside Community Club (OLCC) est une communauté de chalets en copropriété appartenant à des femmes lesbiennes, où des invité·e·s respectueux de toutes les identités sont les bienvenus.
Dates disponibles : du 1er avril au 26 juin, ou du 8 au 30 septembre 2026 (selon disponibilité).
Le chalet Hemlock est hivernisé et disponible à la location toute l’année.
Caractéristiques du chalet Hemlock :
Frais de ménage :
Le bénéficiaire doit nettoyer le chalet avant son départ ou payer des frais de ménage de 175 $. Les réservations se font directement avec l’hôte.
Enchère de départ
Offre : Séjour rustique au chalet Hemlock sur le lac Oxbow — 4 jours / 3 nuits
Valeur : 950 $
Venez profiter de la nature en séjournant au chalet Hemlock, un chalet rustique et chaleureux de 3 chambres, situé dans la communauté du Oxbow Lakeside Community Club, près de Huntsville (Ontario). Le Oxbow Lakeside Community Club (OLCC) est une communauté de chalets en copropriété appartenant à des femmes lesbiennes, où des invité·e·s respectueux de toutes les identités sont les bienvenus.
Dates disponibles : du 1er avril au 26 juin, ou du 8 au 30 septembre 2026 (selon disponibilité).
Le chalet Hemlock est hivernisé et disponible à la location toute l’année.
Caractéristiques du chalet Hemlock :
Frais de ménage :
Le bénéficiaire doit nettoyer le chalet avant son départ ou payer des frais de ménage de 175 $. Les réservations se font directement avec l’hôte.
Enchère de départ
Offre : 1 semaine (5 jours) de camp (été, hiver, relâche de mars) ou journées pédagogiques individuelles
Valeur : 300 $
Locus Big Kids (1386 Gerrard St. East) est le lieu incontournable de Leslieville pour le plaisir estival, la créativité et l’aventure. Conçu pour les enfants de 4 à 10 ans, le camp combine activités intérieures stimulantes et exploration en plein air — le tout dans un espace chaleureux et axé sur la communauté.
Le camp se déroule de 8 h à 16 h. Options de service de garde prolongé jusqu’à 18 h moyennant des frais supplémentaires.
POINTS FORTS
• Jeu libre & activités guidées
• Aventures dans la nature
• Sorties & excursions
• Parcs & jeux d’eau
Enchère de départ
Offre : Carte‑cadeau
Valeur : 100 $
Profitez d’une carte‑cadeau de 100 $ valable pour les cours, les camps ou les articles de la boutique de la Leslieville School of Dance & Music.
LSDM propose des programmes pour tous les âges et tous les niveaux, dans un environnement inclusif et bienveillant où chaque élève se sent accueilli, soutenu et inspiré.
Enchère de départ
Offre : Carte‑cadeau applicable aux journées de camp d’été à l’unité
Valeur : 75 $
Entreprise familiale accréditée HIGH FIVE®, Jump For Joy sert les familles de l’est de Toronto depuis plus de huit ans avec des espaces de jeu sécuritaires et supervisés, des programmes abordables et des fêtes d’anniversaire inoubliables.
Enchère de départ
Offre : Une semaine de camp d’été
Valeur : Jusqu’à 470 $
Ce certificat donne droit à une semaine de camp d’été à Ma Première École, comprenant activités créatives, jeux, sorties au parc et de nombreuses activités en français.
Conditions
• Valide pour les camps d’été 2026
• Sous réserve de disponibilité
• Exclut les deux dernières semaines d’août
• Réservation obligatoire
Enchère de départ
Valeur: 625$
Offrez à votre enfant un été rempli de plaisir, d’apprentissage et de créativité !
Notre camp d’été stimule la curiosité, renforce les bases scolaires et prépare à la rentrée.
📅 24–28 août
🕘 9 h à 15 h
👧 7–12 ans
💰 625 $
📍 Royal York & Bloor (Etobicoke)
Enchère de départ
Valeur: 400$
Pilier du hockey et de la crosse dans la communauté des Beaches, Bob Acton Sports propose plusieurs camps d’été pour les 5–13 ans : hockey, soccer, hockey‑balle et multisport (crosse, baseball, rugby, soccer, sports olympiques).
Chaque matin, nos entraîneurs invités travaillent les fondamentaux pour préparer les jeunes à notre grand match de l’après‑midi.
Enchère de départ
Offre : Ensemble « Head Check » de Lice Squad
Valeur : 85 $
L’ensemble comprend :
https://www.licesquad.com/contact/lice-clinic-central-toronto-ontario/
Enchère de départ
Offre : Certificat-cadeau pour 3 ateliers de français du samedi matin (séances d’une heure chacun)
Valeur : 90 $
Ateliers de français ludiques et immersifs pour enfants, adolescents et adultes, regroupés par tranche d’âge (de 3 ans à l’âge adulte).
Conditions
• Valide pour les ateliers de 2026
• Sous réserve de disponibilité
• Réservation obligatoire
Enchère de départ
Davina’s Swim House offre des cours de natation personnalisés pour enfants et adultes, axés sur la sécurité, la confiance et le confort dans l’eau. La carte‑cadeau peut être utilisée pour une variété de cours de natation adaptés à tous les niveaux.
Enchère de départ
Fondé en 1950 dans l’ancien arrondissement d’East York, le East York Tennis Club dispose de cinq courts éclairés ainsi que d’un pavillon avec vestiaires rénovés. La carte‑cadeau peut être utilisée pour l’adhésion junior ou pour des programmes tels que le service après‑classe, les camps et d’autres activités offertes par le club.
Enchère de départ
Hear & Now Music offre des cours de musique personnalisés à domicile partout à Toronto, ainsi que des cours de groupe et des camps dans leur studio du quartier Beaches. Ils enseignent le piano, la guitare et le chant aux enfants et aux adultes, en jumelant chaque élève avec des enseignants qualifiés qui favorisent la confiance, la musicalité et une progression durable.
Réservez 3 cours de chant gratuits pour lancer votre aventure musicale !
Enchère de départ
Enchère de départ
Les spécialistes de Synergy Sports Medicine & Rehabilitation — médecins du sport, thérapeutes du mouvement, physiothérapeutes et professionnels du bien‑être — vous aident à soulager la douleur et l’inconfort grâce à une approche experte et personnalisée.
Le panier‑cadeau comprend :
Enchère de départ
Toronto Nature School propose des programmes éducatifs immersifs en pleine nature, conçus pour aider les enfants (de la 1re à la 4e année) à développer un lien profond avec le monde naturel, tout en nourrissant leur curiosité, leur résilience et leur plaisir d’apprendre.
Enchère de départ
123 Petits Pas propose un mélange de cours virtuels en direct et de programmes préenregistrés conçus spécialement pour les enfants de 0 à 9 ans et leurs parents. Créés par Madame Amy — enseignante certifiée de français, maman de deux garçons bilingues et fondatrice de 123 Petits Pas Inc. — les cours intègrent théâtre, musique et mouvement pour donner vie à l’apprentissage.
Enchère de départ
Chez « Ça va bien Toronto? », des tuteurs francophones offrent un soutien personnalisé en français, mathématiques et sciences pour aider chaque élève à apprendre, progresser et atteindre son plein potentiel.
Fondé par Anthony Infante — inspiré par ses racines françaises et son désir de partager la langue et la culture — le centre a ouvert en 2019 à Leslieville pour promouvoir la maîtrise du français et des mathématiques.
Adresse : 1413 Gerrard St E, 2e étage, Toronto, ON M4L 1Z5
Enchère de départ
Red Tape Brewery est une microbrasserie torontoise qui collabore avec ses clients pour créer des bières sur mesure, en plus de sa gamme régulière offerte à son emplacement de Main & Gerrard.
*Les articles promotionnels peuvent varier en couleur et en design.
Adresse : 159 Main Street, Toronto, ON M4E 2V9
Enchère de départ
Offre : Panier‑cadeau « Les Bougeottes » comprenant des cartes d’exercices en français (yoga, entraînement, gymnastique), des autocollants de gymnastique et une carte‑cadeau de 25 $
Valeur : 126 $
Apprends ! Joue ! Bouge ! en français
La mission des Bougeottes est d’inspirer les jeunes à aimer bouger grâce à des outils simples et ludiques qui soutiennent l’apprentissage actif et le développement global. À travers leurs ateliers, ressources et formations, chaque moment de jeu devient une occasion d’apprendre, de grandir et de nourrir la créativité ainsi que le bien‑être physique.
Enchère de départ
Offre : Passe illimitée d’un mois pour le studio
Valeur : 170 $
The Pink Studio (Danforth/Woodbine) est un studio inclusif de danse et de mise en forme qui accueille des personnes de tous niveaux. Tous les cours sont conçus pour un niveau débutant à intermédiaire, avec des variations pour relever des défis supplémentaires.
Les cours incluent : Barre, Yoga, Pop Dance, Ballet, Pilates, Jazz, Tap, Bollywood, Hip‑Hop et plus encore.
Enchère de départ
Offre : Abonnement gratuit de trois mois aux cours de rugby
Valeur : 300 $
Rendez le développement de votre enfant encore plus amusant ! Rugbytots propose des séances de jeu structurées et dynamiques qui plongent les enfants dans un univers sportif imaginaire. Les entraîneurs énergiques et motivants les accompagnent pour apprendre à attraper, passer, botter, courir avec le ballon et jouer en équipe.
Des séances hebdomadaires dynamiques pour les enfants de 2 à 7 ans. Les programmes sont adaptés à chaque groupe d’âge, créant une atmosphère unique, stimulante pour les enfants comme pour les parents.
Enchère de départ
Offre : Box « Délice » comprenant 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 105 $
EuroMarket : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $
https://euro-market.ca/
Euro Market – Épicerie Française est une épicerie spécialisée basée à Montréal offrant des produits européens authentiques, des articles rares, des collations nostalgiques, des fromages et des articles de toilette français à prix abordables. Livraison en Ontario en 2 à 5 jours ouvrables.
Papote Bakery : Boîte gourmande hebdomadaire d’une valeur de 35 $
https://www.papote.ca/
Papote est une boulangerie artisanale située dans le quartier Danforth/Riverdale, fondée par Ludivine, originaire de France. Les pâtisseries sont préparées en petites quantités avec des ingrédients locaux et saisonniers. Leurs ateliers de pâtisserie rassemblent les gens dans un espace chaleureux qui rappelle la maison.
Pâtisserie La Cigogne : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne soutient La Mosaïque depuis de nombreuses années ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicieuses spécialités alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt y propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins ainsi que des tartes sucrées et salées.
Enchère de départ
Offre : La Box « Jeux » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 100 $
Treasure Island Toys Ltd : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $
https://treasureislandtoys.ca/
Treasure Island Toys Ltd. est un magasin de jouets indépendant et spécialisé situé dans le quartier Greektown/Riverdale de Toronto. Connu pour son emblématique bateau pirate au centre du magasin, il est un incontournable local depuis 1988.
Silly Goose Kids : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://sillygoosekids.ca/
Silly Goose Kids est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Ce magasin de jouets indépendant très apprécié sur le Danforth est reconnu pour sa sélection soignée de jouets, livres et cadeaux pour enfants. Si vous cherchez des jouets créatifs, éducatifs et de grande qualité, c’est l’endroit idéal !
KIDS Fun Town : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
Enchère de départ
Offre : La Box « Amusement » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 105 $
EWoWDay : Séance « DIY Butterfly Wings » d’une valeur de 40 $ pour 1 élève.
https://www.ewowday.com/
Conditions :
• Sans rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi entre 13 h et 17 h
• Valide pendant 3 mois après le 29 mars 2026
• Non disponible les jours fériés ni les fins de semaine prolongées.
Les ateliers DIY (« Do It Yourself ») d’EWoWDay encouragent chacun à créer, innover et s’exprimer à travers des activités pratiques dans un environnement détendu et bienveillant, accessible à tous les âges et tous les genres. Des ateliers pour tous les intérêts.
KIDS Fun Town : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore.
AMAZING FUN PARK : Passe de 2 heures pour un parc d’amusement intérieur, d’une valeur de 40 $
https://amazingfunpark.ca/
Amazing Fun Park est le principal parc d’amusement intérieur familial de Mississauga, offrant des activités récréatives amusantes, des manèges excitants, des jeux éducatifs et du divertissement dans un environnement sécuritaire et accueillant pour les enfants, les familles et les individus.
Enchère de départ
Offre : La Box « Après‑midi en famille » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 145 $
Cineplex (don de l’Association de parents) : Carte‑cadeau d’une valeur de 100 $
https://www.cineplex.com/
Profitez de votre film préféré avec vos proches tout en savourant du maïs soufflé et des friandises !
KIDS Fun Town : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
Pâtisserie La Cigogne : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
Enchère de départ
Offre : La Box « Générosité » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 125 $
Old's Cool General Store : Sac‑cadeau d’une valeur de 60 $ comprenant un livre, un masque pour les yeux et des friandises.
https://www.oldscoolgeneralstore.com/
Old’s Cool est un incontournable d’East York. Depuis leur magasin de quartier au 250 Westlake Avenue, vous pouvez parcourir une vaste gamme de produits, allant de l’épicerie aux jouets fantaisie provenant de sources locales et internationales. C’est bien plus qu’un dépanneur : c’est un carrefour communautaire inclusif, avec un frigo communautaire gratuit !
EWoWDay : Séance « DIY Butterfly Wings » d’une valeur de 40 $ pour 1 élève.
https://www.ewowday.com/
EWoWDay DIY (« Do It Yourself ») propose des ateliers conçus pour encourager chacun à créer, innover et s’exprimer à travers des activités pratiques, dans un environnement détendu et bienveillant, accessible à tous les âges et tous les genres. Des ateliers pour tous les intérêts.
Conditions :
• Sans rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi entre 13 h et 17 h
• Valide pendant 3 mois après le 29 mars 2026
• Non disponible les jours fériés ni les fins de semaine prolongées.
KIDS Fun Town : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
Enchère de départ
Offre : La Box « Détente » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 90 $
EWoWDay : Séance « DIY Butterfly Wings » d’une valeur de 40 $ pour 1 élève.
https://www.ewowday.com/
EWoWDay DIY (« Do It Yourself ») propose des ateliers conçus pour encourager chacun à créer, innover et s’exprimer à travers des activités pratiques, dans un environnement détendu et bienveillant, accessible à tous les âges et tous les genres. Des ateliers pour tous les intérêts.
Conditions :
• Sans rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi entre 13 h et 17 h
• Valide pendant 3 mois après le 29 mars 2026
• Non disponible les jours fériés ni les fins de semaine prolongées.
kāer : Séance de luminothérapie rouge de 30 minutes, d’une valeur de 30 $
https://kaer.ca/red-light-therapy/
Kāer réunit soins cliniques, mouvement, bien‑être et communauté, en offrant des programmes conçus pour soutenir les femmes à chaque étape de leur vie.
La luminothérapie rouge ciblée concentre une lumière thérapeutique sur des muscles et articulations précis afin de favoriser une récupération localisée.
Judy’s Beach Café : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $
https://judysbeachcafe.ca/
Judy’s Beach Café est une entreprise sociale et un organisme de bienfaisance enregistré qui offre une formation professionnelle et un emploi valorisant aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale dans le quartier Beaches. C’est un lieu de rencontre où les clients apprécient d’excellentes boissons, une nourriture saine et une communauté accueillante.
Enchère de départ
Offre : La Box « Go! Go! Go! » comprend 4 cartes‑cadeaux
Valeur : 110 $
EWoWDay : Séance « DIY Butterfly Wings » d’une valeur de 40 $ pour 1 élève.
https://www.ewowday.com/
EWoWDay DIY (« Do It Yourself ») propose des ateliers conçus pour encourager chacun à créer, innover et s’exprimer à travers des activités pratiques, dans un environnement détendu et bienveillant, accessible à tous les âges et tous les genres. Des ateliers pour tous les intérêts.
Conditions :
• Sans rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi entre 13 h et 17 h
• Valide pendant 3 mois après le 29 mars 2026
• Non disponible les jours fériés ni les fins de semaine prolongées.
KIDS Fun Town : Deux (2) cartes‑cadeaux d’une valeur de 25 $ chacune, pour un total de 50 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
Pâtisserie La Cigogne : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
Enchère de départ
Offre : La Box « Entre Girls » comprend 2 cartes‑cadeaux
Valeur : 90 $
Pâtisserie La Cigogne : Gâteau entier (8 portions) d’une valeur de 60 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
kāer : Séance de Reformer Pilates de 60 minutes, d’une valeur de 30 $
https://kaer.ca/reformer-pilates/
Kāer réunit soins cliniques, mouvement, bien‑être et communauté, en offrant des programmes conçus pour soutenir les femmes à chaque étape de leur vie. Il s’agit d’un cours de Pilates autodirigé.
Enchère de départ
Offre : La Box « Duo » comprend 2 cartes‑cadeaux
Valeur : 110 $
Flourishing Sprouts : Carte‑cadeau d’une valeur de 100 $ à utiliser pour n’importe lequel de leurs services.
https://flourishingsprouts.com/
Flourishing Sprouts est un centre d’activités récréatives qui offre aux enfants une variété de programmes enrichis, incluant camps, fêtes d’anniversaire, événements et cours inspirés de l’approche éducative Reggio Emilia.
KIDS Fun Town : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
Enchère de départ
Offre : La Box « Gourmande » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 95 $
EuroMarket : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $
https://euro-market.ca/
Euro Market – Épicerie Française est une épicerie spécialisée basée à Montréal, offrant des produits européens authentiques, des articles rares comme des collations nostalgiques, des fromages et des articles de toilette français à des prix raisonnables. Livraison disponible en Ontario dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables.
Pâtisserie La Cigogne : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
Red Rocket Coffee : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://www.shopredrocketcoffee.com/
Red Rocket Coffee, une entreprise canadienne, possède trois succursales dans l’est de Toronto. Réputée pour son thème spatial et son ambiance décontractée, elle sert une variété de boissons espresso spécialisées et de pâtisseries maison. La carte‑cadeau peut être utilisée dans n’importe quelle succursale.
Enchère de départ
Offre : La Box « Marché » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 125 $
Sanagan Meat Locker : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $ à utiliser en ligne ou en magasin
https://sanagansmeatlocker.com/
Sanagan’s Meat Locker est une boucherie haut de gamme offrant des viandes et des plats préparés de grande qualité, provenant de sources locales, avec un engagement envers l’approvisionnement éthique et le soutien aux agriculteurs ontariens. Magasinez en ligne ou dans l’une de leurs trois succursales, notamment celle de Gerrard/Coxwell.
The Big Carrot : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $ à utiliser en magasin ou en ligne
https://thebigcarrot.ca/
The Big Carrot Natural Food Market est une épicerie axée sur les aliments naturels et la communauté, située dans The Carrot Common sur le Danforth. Elle se spécialise dans les aliments biologiques, locaux et produits de manière durable, et fonctionne comme une coopérative appartenant à ses travailleurs.
Ambrosia Natural Foods : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $ à utiliser en ligne ou en magasin
https://canada.ambrosia.ca/
Ambrosia Natural Foods, une chaîne familiale de supermarchés d’aliments naturels, a ouvert sa nouvelle succursale de Leslieville au 1557 Queen St E. (Queen/Coxwell), offrant un « guichet unique » pour les produits biologiques, les aliments naturels, les produits en vrac, les vitamines et les produits de beauté naturels à des prix compétitifs.
Enchère de départ
Offre : La Box « Megafun » comprend 4 cartes‑cadeaux
Valeur : 115 $
Les Ateliers de Sophie : Création d’un livret personnalisé d’une valeur de 20 $. Voir @lesateliersdesophiee sur Instagram pour les détails.
Sophie est une éducatrice francophone passionnée par le travail auprès des enfants. Elle crée des livrets personnalisés de coloriage et d’activités en français qui reflètent l’unicité de votre enfant et apportent de la joie.
Bonanza Food & Gifts : Panier‑cadeau d’une valeur de 30 $ incluant une peluche douce.
https://bonanzatoronto.com/
Petit magasin spécialisé en aliments et cadeaux situé à East York (près du Danforth), reconnu pour sa sélection de collations internationales, d’aliments importés et de produits d’épicerie originaux… laissez vos papilles partir à l’aventure !
KIDS Fun Town : Carte‑cadeau d’une valeur de 25 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
AMAZING FUN PARK : Passe de 2 heures pour un parc d’amusement intérieur, d’une valeur de 40 $
https://amazingfunpark.ca/
Amazing Fun Park est le principal parc d’amusement intérieur familial de Mississauga, offrant des activités récréatives amusantes, des manèges excitants, des jeux éducatifs et du divertissement dans un environnement sécuritaire et accueillant pour les enfants, les familles et les individus.
Enchère de départ
Offre : La Box « Méli‑Mélo » comprend un panier‑cadeau et une carte‑cadeau
Valeur : 130 $
Bonanza Food & Gifts : Panier‑cadeau d’une valeur de 90 $ contenant divers produits internationaux pour éveiller vos papilles !
https://bonanzatoronto.com/
Petit magasin spécialisé en aliments et cadeaux situé à East York (près du Danforth), reconnu pour sa sélection de collations internationales, d’aliments importés et de produits d’épicerie originaux… laissez vos papilles partir à l’aventure !
EWoWDay : Séance « DIY Butterfly Wings » d’une valeur de 40 $ pour 1 élève.
https://www.ewowday.com/
EWoWDay DIY (« Do It Yourself ») propose des ateliers conçus pour encourager chacun à créer, innover et s’exprimer à travers des activités pratiques, dans un environnement détendu et bienveillant, accessible à tous les âges et tous les genres. Des ateliers pour tous les intérêts.
Conditions :
• Sans rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi entre 13 h et 17 h
• Valide pendant 3 mois après le 29 mars 2026
• Non disponible les jours fériés ni les fins de semaine prolongées.
Enchère de départ
Offre : La Box « Mini Fun » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 70 $
KIDS Fun Town : Deux (2) cartes‑cadeaux d’une valeur de 25 $ chacune, pour un total de 50 $
https://kidsfuntown.ca/
Kids Fun Town est une aire de jeux intérieure offrant des séances de jeu libre et des fêtes d’anniversaire où les enfants peuvent profiter d’un château gonflable, d’une structure de grimpe, d’ateliers, de jouets éducatifs et bien plus encore !
Pâtisserie La Cigogne : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
Enchère de départ
Offre : La Box « Niam Niam! » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 130 $
Pâtisserie La Cigogne : Carte‑cadeau d’une valeur de 20 $ et gâteau entier (8 portions) d’une valeur de 60 $, pour une valeur totale de 80 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
EuroMarket : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $
https://euro-market.ca/
Euro Market – Épicerie Française est une épicerie spécialisée basée à Montréal, offrant des produits européens authentiques, des articles rares comme des collations nostalgiques, des fromages et des articles de toilette français à des prix raisonnables. Livraison disponible en Ontario dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables.
Enchère de départ
Offre : La Box « Régalade! » comprend 3 cartes‑cadeaux
Valeur : 160 $
Aviator – Danforth : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $
https://www.aviatordanforth.com/
Aviator Danforth est un bistro de quartier élégant situé dans l’est du Danforth à Toronto, reconnu pour son ambiance décontractée, son menu créatif et ses excellentes options de brunch.
Pâtisserie La Cigogne : Gâteau entier (8 portions) d’une valeur de 60 $
https://patisserielacigogne.com/
Pâtisserie La Cigogne est un soutien de longue date de La Mosaïque ! Les succursales du Danforth et de Bayview se spécialisent dans les délicatesses alsaciennes et les pâtisseries françaises traditionnelles. Le maître pâtissier Thierry Schmitt propose des croissants de grande qualité, des gâteaux, des chocolats fins, ainsi que des tartes sucrées et salées.
EuroMarket : Carte‑cadeau d’une valeur de 50 $
https://euro-market.ca/
Euro Market – Épicerie Française est une épicerie spécialisée basée à Montréal, offrant des produits européens authentiques, des articles rares comme des collations nostalgiques, des fromages et des articles de toilette français à des prix raisonnables. Livraison disponible en Ontario dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables.
Enchère de départ
Offre : Carte‑cadeau de 50 $ applicable à toute séance ou tout programme de l’EYGC — une belle occasion d’offrir à votre enfant une activité saine, amusante et encadrée par des professionnels.
Valeur : 50 $
Depuis 1949, le East York Gymnastics Club offre aux enfants — dès 6 mois à l’âge adulte — des programmes de gymnastique et de trampoline qui favorisent la motricité, la confiance et la joie de bouger. Pour les jeunes souhaitant aller plus loin, des parcours compétitifs Interclub, Provincial et National sont offerts.
Votre enfant évoluera dans un centre entièrement climatisé de 33 000 pi², impeccablement entretenu et doté d’équipements de pointe adaptés à tous les âges.
Une carte‑cadeau idéale pour encourager l’activité physique et soutenir l’épanouissement des jeunes !
Enchère de départ
Offre : Hydropulseur et brosse à dents
Valeur : 130 $
Améliorez votre routine d’hygiène bucco-dentaire avec l’hydropulseur et la brosse à dents Waterpik Complete Care 5.0. Cette unité tout-en-un comprend un hydropulseur qui élimine les débris logés en profondeur entre les dents et sous la gencive. Elle inclut également une brosse à dents sonique dotée d’une tête de brossage avancée pour retirer efficacement la plaque et garder la bouche fraîche et propre. Valeur approximative : 130 $.
Généreusement offert par Quarry Dental – https://quarrydental.ca/
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!