École primaire de la Riveraine | Parascolaire | Kin-Ball

Parascolaire Kin-Ball - Hiver 2026
3-4e années : Lundi de 15h20 à 16h20
5-6e années : Lundi de 16h30 à 17h30
Pour les adultes (16 ans et plus), nous avons un cours les vendredis à Saint-Lazare à l'École Auclair de 19h00 à 21h00. Si vous êtes intéressé à essayer, les 3 premières semaines sont gratuites ! Si vous souhaitez continuer le cours après les 3 premières semaines, le coût est de 200$ par session de 12 à 16 semaines (automne et hiver).
Pour toute question : [email protected]
