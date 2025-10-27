Kin-Ball Sud-Ouest

Kin-Ball Sud-Ouest

École primaire de la Riveraine | Parascolaire | Kin-Ball

425 34e Avenue

Saint-Zotique, QC J0P 1Z0, Canada

Cours enfant - École primaire de la Riveraine
75 $

Parascolaire Kin-Ball - Hiver 2026

3-4e années : Lundi de 15h20 à 16h20

5-6e années : Lundi de 16h30 à 17h30

Cours adulte - École Auclair (Saint-Lazare)
Gratuit

Pour les adultes (16 ans et plus), nous avons un cours les vendredis à Saint-Lazare à l'École Auclair de 19h00 à 21h00. Si vous êtes intéressé à essayer, les 3 premières semaines sont gratuites ! Si vous souhaitez continuer le cours après les 3 premières semaines, le coût est de 200$ par session de 12 à 16 semaines (automne et hiver).


Pour toute question : [email protected]

