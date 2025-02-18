Campagne de financement Écolivres grandit ou le chaos organisé

rue Charles-A.- Cadieux, Lévis, QC G6V 7Z6, Canada
• Les adorables dessins se trouvant sur chaque feuille du bloc-notes ont été conçus par une artiste canadienne.
• 3"X3"
• 50 pages
• Fabriqué au Canada • RAMASSAGE EN MAGASIN
Vous ne savez pas quels articles choisir? Laissez-nous vous surprendre! Vous recevrez une boîte contenant de 4 à 7 articles totalisant une valeur de 30$. Articles pouvant être inclus dans la boîte: Bloc-notes, Bougeoir rustique, Bougie, Carnet, Coupon, Signet interactif, Signet en cuir recyclé, Stylo ciklo, Tisane.
Bougeoir rustique beige en ciment fabriqué à la main en Colombie-Britannique. Bougie coulée à la main au Québec. Mélange de cire d'abeille et de paraffine. En raison du mélange de cire, la couleur de la bougie peut varier d'un article à l'autre.
Bougeoir rustique blanc en ciment fabriqué à la main en Colombie-Britannique. Bougie coulée à la main au Québec. Mélange de cire d'abeille et de paraffine. En raison du mélange de cire, la couleur de la bougie peut varier d'un article à l'autre.
Bougeoir rustique gris en ciment fabriqué à la main en Colombie-Britannique. Bougie coulée à la main au Québec. Mélange de cire d'abeille et de paraffine. En raison du mélange de cire, la couleur de la bougie peut varier d'un article à l'autre.
• Cette chandelle non parfumée en forme de pile de livres est le cadeau parfait pour les amateurs de livres ou encore pour une personne nouvellement diplômée.
• Chaque chandelle est faite à la main avec de la cire de soya.
• Produit du Canada
• 3"X2,5"
• Ingrédients: cire de soya et mèche de coton • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Démontrez votre soutien à l'agrandissement d'Écolivres avec ce carnet idéal pour organiser votre chaos. • Ce modèle sera seulement disponible pour la durée de notre campagne de financement. • Carnet de notes «Ce n'est pas le bordel, c'est un chaos organisé» • 80 pages • Format 5,5"x8,5" • Simple interligne • Couvertures glacées • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Un carnet de notes au format idéal pour le trimballer partout avec soi. • Ce modèle sera seulement disponible pour la durée de notre campagne de financement. • Carnet de notes "Écolivres grandit" • 80 pages • Format 5,5"x8,5" • Simple interligne • Couvertures glacées • RAMASSAGE EN MAGASIN
• 48"X30"
• Couleurs de la laine: noire/olive/vintage
• Produit fait à la main au Canada.
• Lavable à la machine.
• Marque: Nicknakknits • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Ce serre-livres en forme d'ourson est parfait pour décorer une chambre d'enfant ou faire un joli cadeau pour tous les amateurs d'ours en peluche.
• Chaque article est muni de patins en liège ou en feutre ou de morceaux de silicone pour éviter d'abîmer les surfaces.
• Prendre note que ce serre-livres est pour les livres légers. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Ajoutez de la couleur à votre signet-bibliothèque au fur et à mesure de vos lectures. • Signet «Bibliothèque à colorier» en carton • Format 3,74"x8,27" • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Notez votre appréciation au fur et à mesure de vos lectures.
• Signet «Liste de lecture» en carton • Format 3,74"x8,27" • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Ce signet est fabriqué à partir de cuir recyclé, donnant ainsi une nouvelle vie à ces textiles précieux.
• 7 3/4" X 5/8"
• Fabriqué en Nouveau-Brunswick par Hammerthreads. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Transformez votre étagère en jardin littéraire avec ce signet de jeune pousse en cuir recyclé.
• Environ 13 pouces.
• Fabriqué au Nouveau-Brunswick par Hammerthreads. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre bleue. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre mauve foncé. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre mauve rosé. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre noire. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre orange. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre rose. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre rouge. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre turquoise. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre verte. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• ciklo est le premier stylo conçu, sourcé et fabriqué au Québec à partir de plastique recyclé et qui est recyclable. • Contient 1 stylo à encre noire, 1 stylo à encre rouge, 1 stylo à encre verte et 1 stylo à encre bleue. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• La tasse parfaite pour prendre votre boisson chaude préférée en lisant votre dernière trouvaille • Ce modèle sera seulement disponible pour la durée de notre campagne de financement. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Pomme, reine des prés et feuilles du Labrador
• Pays de fabrication : Canada
• Conservation : étagère
• Durée de conservation : plus de 36 mois
• Ingrédients : pomme biologique, hysope biologique, graine de coriandre biologique, reine des prés biologique, thé du Labrador sauvage, 8 épices. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Pomme et reine des prés
• Pays de fabrication : Canada
• Conservation : étagère
• Durée de conservation : plus de 36 mois
• Ingrédients : pomme biologique, hysope biologique, graine de coriandre biologique, reine des prés biologique, thé du Labrador sauvage, 8 épices. • RAMASSAGE EN MAGASIN
• Payez 20$ et obtenez 28$ à dépenser en magasin. • EN PLUS, Écolivres donnera 28$ en don à un organisme faisant la promotion de la littérature chez les jeunes.• Pour en savoir plus sur les programmes d'accès à la littérature pour les jeunes, visitez https://ecolivres.org/fr/commandites. *Ce montant doit être dépensé en une seule transaction.*
• Payez 20$ et obtenez 28$ à dépenser sur notre site Web. • EN PLUS, Écolivres donnera 28$ en don à un organisme faisant la promotion de la littérature chez les jeunes. • Pour en savoir plus sur les programmes d'accès à la littérature pour les jeunes, visitez https://ecolivres.org/fr/commandites. *Ce montant doit être dépensé en une seule transaction.*
• Payez 30$ et obtenez 45$ à dépenser en magasin. • EN PLUS, Écolivres donnera 45$ en don à un organisme faisant la promotion de la littérature chez les jeunes. • Pour en savoir plus sur les programmes d'accès à la littérature pour les jeunes, visitez https://ecolivres.org/fr/commandites. *Ce montant doit être dépensé en une seule transaction.*
• Démontrez votre loyauté à Écolivres en ajoutant votre nom à son histoire. • Sur l'un des murs de la bouquinerie se trouvera un arbre démontrant la croissance d'Écolivres et de ses valeurs. • Nous vous offrons la possibilité de faire partie de la pérennité et de l'histoire d'Écolivres en achetant une feuille qui sera ajoutée à l'arbre.
