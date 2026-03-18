Economics Connect 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Réservé aux étudiant·e·s de l’Université de Montréal.
Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.
🍽️ Bouchées et boissons offertes.
⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.
Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.
Réservé aux étudiant·e·s de l’Université Concordia.
Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.
🍽️ Bouchées et boissons offertes.
⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.
Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.
Réservé aux étudiant·e·s de l’Université McGill.
Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.
🍽️ Bouchées et boissons offertes.
⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.
Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.
Réservé aux étudiant·e·s des autres programmes.
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