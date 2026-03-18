AÉÉSÉUM

Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Economics Connect 2026

355 Blvd. De Maisonneuve Ouest

Montreal, QC H3A 1L6, Canada

Université de Montréal (AÉÉSEUM SEULEMENT)
10 $

Réservé aux étudiant·e·s de l’Université de Montréal.
Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.
🍽️ Bouchées et boissons offertes.
⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.

Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.

ESS Concordia
10 $

Réservé aux étudiant·e·s de l’Université Concordia.
Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.
🍽️ Bouchées et boissons offertes.
⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.

Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.

ESA McGill
10 $

Réservé aux étudiant·e·s de l’Université McGill.
Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.
🍽️ Bouchées et boissons offertes.
⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.

Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.

Autres programme
25 $

Réservé aux étudiant·e·s des autres programmes.

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