Economics Connect 2026

Réservé aux étudiant·e·s de l’Université de Montréal.

Inclut l’accès complet à la Foire d’emploi 2026, au panel de discussion et à la séance de réseautage.

🍽️ Bouchées et boissons offertes.

⏰ La ponctualité est de mise : L'entrée se fera à partir de 17h45.

Aucune entrée ne sera permise après 18 h15.