Gardiens Avertis (6 octobre)

Offert avec MEB Formations, ce cours de gardiennage permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison. Formation en français De 11 à 15 ans. Le jeune doit avoir 11 ans révolu avant le début du cours.

Offert avec MEB Formations, ce cours de gardiennage permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison. Formation en français De 11 à 15 ans. Le jeune doit avoir 11 ans révolu avant le début du cours.

Plus de détails...