Gardiens Avertis (6 octobre)

Offert avec MEB Formations, ce cours de gardiennage permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison.
Formation en français
De 11 à 15 ans. Le jeune doit avoir 11 ans révolu avant le début du cours.
Offert avec MEB Formations, ce cours de gardiennage permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison.
Formation en français
De 11 à 15 ans. Le jeune doit avoir 11 ans révolu avant le début du cours.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!