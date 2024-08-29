Ventes fermées

Gardiens Avertis (6 octobre)

Ctre Communautaire Nathalie-Croteau

2210 Rue André, Brossard, QC J4Z 2Z8, Canada

Participant
68 $
Offert avec MEB Formations, ce cours de gardiennage permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison. Formation en français De 11 à 15 ans. Le jeune doit avoir 11 ans révolu avant le début du cours.

