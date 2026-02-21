SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

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SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

À propos des adhésions

Formulaire - Programme Santé Mieux-Être 2026-2027

Inscription
50 $

Pas d'expiration

Programme de remboursement à l'activité physique.

Formulaire Programme santé Mieux-Être 2026-2027
Gratuit

Pas d'expiration

2. Normes d’admissibilité

Pour être admissible au programme Santé – Mieux-Être Desjardins, la personne doit :

1.

Être membre de SP Canada – Chaudière-Appalaches

2.

Vivre avec un diagnostic de sclérose en plaques

3.

Présenter une demande complète préalable incluant :

o

Les informations personnelles de base

o

La description du service thérapeutique demandéo

Les impacts attendus sur le mieux-être

o

Une déclaration de situation financière et/ou une preuve de vulnérabilité (revenu, charges, situation familiale, isolement social, état de santé)

4.

Respecter les critères de priorisation établis par le programme

5.

Respect des limites du programme :

Chaque membre peut soumettre jusqu’à 5 demandes par année.

L’aide financière est limitée à 1 000 $ par année, selon le budget disponible et la grille d’attribution du programme.

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