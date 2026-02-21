Formulaire - Programme Santé Mieux-Être 2026-2027

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À propos des adhésions
Pas d'expiration
Programme de remboursement à l'activité physique.
Pas d'expiration
2. Normes d’admissibilité
Pour être admissible au programme Santé – Mieux-Être Desjardins, la personne doit :
1.
Être membre de SP Canada – Chaudière-Appalaches
2.
Vivre avec un diagnostic de sclérose en plaques
3.
Présenter une demande complète préalable incluant :
o
Les informations personnelles de base
o
La description du service thérapeutique demandéo
Les impacts attendus sur le mieux-être
o
Une déclaration de situation financière et/ou une preuve de vulnérabilité (revenu, charges, situation familiale, isolement social, état de santé)
4.
Respecter les critères de priorisation établis par le programme
5.
Respect des limites du programme :
•
Chaque membre peut soumettre jusqu’à 5 demandes par année.
•
L’aide financière est limitée à 1 000 $ par année, selon le budget disponible et la grille d’attribution du programme.
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