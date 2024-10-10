Choix du thème de la prochaine édition du Salon Steampu de la Capitale

Qui donc est cette jeune fille, sortie de nulle part, mais apparu dans la Capitale, avec son cortège de personnages étranges? Pourquoi pas en profiter pour célébrer cette visite inattendue en prenant le thé. Mais pourquoi donc le thé… Quelle théore sa présence permettra aux citoyens d’en apprendre plus sur cette plante venue d’ailleurs, mais qui a changé tant de mœurs pas juste au pays de l’Outaouais steampunk.
Rumeurs ou menaces réelles, l’heure est grave car le danger plane peut-être sur le pays… Aylmer, la Capitale, appelle ses citoyens à prendre les armes pour le défendre. Répondront-ils ou refuseront-ils la conscription ? Qui sont réellement l’ennemi… des éléments internes insatisfaits de la stabilité de l’état ou des voisins plus ou moins lointains convoitant les richesses de l’Outaouais ? Qui seront les héros de cette guerre à venir ? Quelles armes incroyables disposeront-ils grâce aux avancées technologiques de cette ère steampunk ?
Rien ne va plus dans à Aylmer. Les quartiers ouvriers de la Capitale sont en feu. Les travailleurs manifestent dans les rues. Que revendiquent-ils ? Qui en sont les meneurs ou peut-être les agitateurs ? Pourquoi craindre les machines, ces merveilleuses inventions ? Qui sont ces riches industriels qui ne font que répondre à l’appel du progrès et de la croissance économique ? C’est la crise… un bras de fer, une lutte ouvrière à finir… vraiment ?
Dans les riches clubs privés de la Capitale, les membres d’une certaine élite intellectuelle et économique n’hésitent pas à se lancer des défis mettant en jeu de jolies sommes d’argent ou des réputations à entretenir. Qui ou pour qui sera assez fou de relever ces bravades. À l’époque d’Aylmer steampunk, peut-on pouvoir faire le tour du monde en moins de 80 jours? Sommets et profondeurs, pôles et déserts sont-ils vraiment inaccessibles pour ceux et celles suffisamment bien équipés et financés ? Quelles équipes relèveront ces défis? Qui les mènera vers le succès ou la catastrophe. Qui feront tous pour leur mettre des bâtons dans les engrenages pour les faire échouer et remporter la mise? Le ciel est-il vraiment la limite à leurs véritables exploits ou simples fanfaronnades?
Au coeur du pays, les histoires et les intrigues d’amour et de haine abondent. Des histoires de séduction et d’aversion, battent la chamaille dans les discrètes alcôves de maisons closes ou en plein jour sûr la place publique. Elles transportent autant le coeur des êtres de chair que celui des créatures mécaniques. Mais, est-ce qu’un coeur à vapeur peut véritablement aimer ? À quoi peut bien rêver et espérer un coeur mécanique? Alors que Vénus et Cupidon folâtrent à semer l’harmonie,
Mars et Ares trament plutôt la discorde. Coeurs sensibles ou endurcis succomberont-ils à leurs élans du coeur ?
Aylmer, non seulement la capitale du pays, mais aussi tristement la capitale du crime dans ce sombre univers steampunk ou personne n’est épargné par de petits et des grands criminels et organisations secrètes cherchant continuellement le profit facile. Qui sont-ils exactement ? Que font les autorités pour contrer ce fléau social. Du simple petit vol à l’étalage jusqu’au trafique humain, en passant par les meurtres en série ou des établissements de débauches… la loi est bafouée et doit se faire respecter par la force s’il le faut. Officiers, justiciers masqués, ingénieux enquêteurs, coupes sacoches, truands et caïds, la faune humaine de cette triste réalité est des plus variées… chacun servant ses obligations ou assouvissant ses ambitions…
Pour fuir le rythme de vie effréné de la capitale, quoi de mieux que de s’échapper quelques temps dans un aventure dans le confort et le luxe d’une croisière. Préférera-t-on le train, un paquebot ou encore, un dirigeable, pour partir à la découverte de terres nouvelles, de mers étrangères ou de cieux infinis. Qui seront les prestigieux passagers? Que sera la vie des équipages qui les transporteront? Quels dangers naturels ou embuches criminelles guetteront ces proies captives? À quoi ressembleront les croisières steampunks?
Quelque chose a changé à Aylmer depuis quelques temps. Une nouvelle énergie, que certains appellent le Mana, alors que d’autres la nomment l’Éther, semble avoir ravivé d’anciennes pratiques, d’anciens rituels « magiques », pratiquer par de mystérieux alchimistes, sorciers, shamans et aux autres lanceurs de sorts. Magie et technologie peuvent-elle cohabiter, collaborer ou compétitionner dans un Aylmer steampunk ?
Si seulement les événements se seraient déroulé autrement… Si seulement on pouvait anticipé le futur… Imaginez voyager dans le temps, l’explorer ou même le réécrire… Pour Aylmer, la capitale steampunk, l’idée est loin d’être ridicule. Confiante des avancées technologiques et des connaissances scientifiques de ses citoyens, elle se lance dans une course contre la montre pour réussir à construire la première machine à voyager dans le temps. Qui seront les brillants savants et ingénieures qui permettront cet exploit technologique, qui seront les braves aventuriers qui accepteront cette mission dangereuse. Que découvriront-ils. Quel impact sur la trame historique des voyages provoqueront-ils? Jouer avec le temps, est-ce vraiment une bonne idée ou un scénario catastrophe?
Située à l’extrême ouest du Québec, l’Outaouais steampunk est un vaste territoire sauvage à explorer et exploiter. Imaginez de grands convois défrichant de nouvelles routes vers ces terres promises, ou de longs convois voguant vers cette destination, chargés de braves pionniers remplis d’espoir et d’opportunistes anticipant la fortune. Que serait la vie de « logboys » menant leurs billots sur les flots des cours d’eau, de fermiers défrichant leur terre pour y fonder une famille, d’orpailleurs explorant le moindre ruisseau pour y trouver LE filon, des dames de joie accueillantes, des religieux ambitieux et autres colorés habitants de petits hameaux ruraux ou de la grande capitale Aylmer.
C’est la terreur dans la capitale, les rues et environs d’Aylmer, sont envahis de créatures assoiffées de… cerveaux. Quelqu’un ou quelque chose semble transformer le vivants en en zombies. D’où vient ce mal? Peut-il être traité à temps? Peut-on communiquer avec eux? Est-ce que les citoyens sont condamnés? Les progrès fantastiques des sciences médicales ne trouveront-ils un remède
La fièvre du retour des jeux Olympiques s’empare d’Aylmer. La Capitale sera la première ville d’Amérique du Nord à recevoir cet événement international. Quelles en seront les compétitions steampunks présentées? Quels en seront les athlètes ? Est-ce que le pays osera défier le Comité International Olympique et permettra aux femmes de compétitionner? Quels autres scandales et intrigues entoureront ces exploits? À quoi ressembleront les installations qui marqueront dans le futur le paysage urbain de la cité? Les paris sont ouverts… avant que le flambeau arrive à destination.
La vie dans l’Outaouais steampunk n’est pas toujours de tout repos, mais quand se présente un Cirque ou un spectacle de monstres, c’est la fête dans la Capitale et sa région. Animaux exotiques, artistes extraordinaires, monstres incroyables, clowns inquiétants même si souriants, spectacles pas toujours pour toute la famille et attractions des plus divertissantes. C’est l’occasion de rencontres peu banales ou l’étrange côtoie le banal, ou le commerce frôle la fraude, ou l’illusion ne se démarque plus du réel. Bref c’est tout Aylmer et l’Outaouais qui se laisse entraîné dans cet univers festif et élusif.
C’est la panique dans la capitale, des esprits et autres revenants rôdent dans les rues d’Aylmer. Qui les a appelés? Pourquoi ont-ils quitté leurs sépultures et viennent-ils hanter les lieux? Pourra-t-on les convaincre de retourner dans l’au-delà? Qui négocieront avec ces entités; chasseurs de fantômes, spirites ou prêtres ?
Dans la Capitale, la vitesse c’est le progrès! Allez toujours plus vite, battre le dernier record sur terre, sur mer et dans les airs. Et les citoyens aiment la vitesse. Ils aiment parier sur le plus rapide et le plus intrépide pilote aux commandes de son incroyable machine à vapeur. En train, à cheval-vapeur, ou en aéroplane, les champions sont vénérés et les écuries qui les emploient font des fortunes en prouvant que leurs mécaniques sont les plus performantes. Ne vous étonnez donc pas de voir autant de pistes de courses en tous genres à Aylmer, ou encore d’assister au départ ou à l’arrivée d’un grand « Raid », d’un tour du monde en moins de 80 jours… ou d’autres défis lancés entre riches industriels ou entre téméraires coureurs qui carburent à l’adrénaline.
Quelque part, une expérience de voyage dans le temps à mal tourné, à moins que ce soit une expérience en laboratoire de reconstitution d’espèces disparues qui a trop bien fonctionnée, Aylmer et l’Outaouais sont à présent envahis d’espèces de reptiliens anciens revenus à la vie. Feront-ils bon ménage avec les citoyens? Réussira-t-on à cohabiter ensemble ou ça sera une guerre à finir avec la disparition des uns ou des autres? Sera-t-on leurs prédateurs ou leurs proies. Réussira-t-on à les mettre en réserve pour les élever et les domestiquer. Perdra-t-on du terrain face à leur terreur et leur puissance? Que sera Aylmer steampunk avec ces créatures jurassiques dans le décor ?
Las de la faune urbaine et de la vermine en tous genres d’Aylmer, la capitale steampunk, c’est le temps de planifier ou de rejoindre une grande expédition sauvage à la chasse photographique ou aux trophées. Quelles contrées lointaines et sauvages attireront ces excursions. Quelles espèces sauvages convoitées, méconnues ou voire mythiques feront l’envie de ces chasseurs. Viseront-ils à en exterminer les derniers spécimens ou au contraire à les sauver d’une extinction prochaine? Quel matériel et armes extraordinaires disposeront-ils pour les capturer, mortes ou vivantes? Qui composeront leurs équipes d’explorateurs, accompagnées de guides et autres serviteurs? Quel sera le prix à payer pour s’assurer un voyage de « tout repos ». Alors, la prise en vaudrait-elle le risque, le succès et la célébrité.
Depuis quelque temps, Aylmer et la région sont sous l’emprise d’une inquiétante série de disparitions et de propagation d’une étrange maladie. Si au début, seuls les animaux semblaient en êtres les victimes, le mal c’est rapidement propagé aux citoyens. Depuis, la population hésite à sortir le soir. Plusieurs citoyens ne sortent plus seuls sans accessoires devant les protéger sans vraiment avoir fait leurs preuves. Bref, Aylmer, la capitale steampunk est sur le point de perdre son sang-froid quand ce dernier ne cesse d’être prélevé dans la population par d’inquiétantes créatures. Qui sont-elles, comment les combattre, y’a-t-il un remède, l’Outaouais s’interroge et n’est pas sans peur.
Aylmer, capitale du pays mais aussi suprême centre du savoir. Mais dans cet univers steampunk, jusqu’où sont prêts à aller certains chercheurs au nom de la science. Quelles découvertes extraordinaires feront-ils pour faire progresser l’humanité? Quelles expériences affreuses oseront-ils réaliser pour satisfaire leur propre curiosité. Combien de Doc Moreau, de Doc Frankenstein comptent les salles obscures et les laboratoires des universités et centre de recherches de la cité? Quels monstres fabriquent-ils, quelle maladie développent-ils… à moins que ces derniers soient des héros dans une course contre la montre pour remède à une terrible pandémie.
L’ambition humaine n’a plus de limite qu’au-delà du ciel. Après avoir conquis les terres, vaincus les mers et s’être envoyé en l’air… l’espace semble la prochaine destination à explorer. Aylmer a donc annoncé qu’elle se donnait comme objectif d’être la première à mettre le pied sur la lune, et pourquoi pas même Mars et les autres planètes de notre système. Qui seront les brillants savants et ingénieures qui permettront cet exploit technologique, qui seront les braves aventuriers qui accepteront cette mission dangereuse. Qui rencontreront-ils peut-être sur ces planètes inexplorées. Comment seront-ils alors accueillis? Quel récit steampunk cette grande conquête de l’espace nous racontera-t-elle?
