Choix du thème de la prochaine édition du Salon Steampu de la Capitale

Au coeur du pays, les histoires et les intrigues d’amour et de haine abondent. Des histoires de séduction et d’aversion, battent la chamaille dans les discrètes alcôves de maisons closes ou en plein jour sûr la place publique. Elles transportent autant le coeur des êtres de chair que celui des créatures mécaniques. Mais, est-ce qu’un coeur à vapeur peut véritablement aimer ? À quoi peut bien rêver et espérer un coeur mécanique? Alors que Vénus et Cupidon folâtrent à semer l’harmonie,

Mars et Ares trament plutôt la discorde. Coeurs sensibles ou endurcis succomberont-ils à leurs élans du coeur ?